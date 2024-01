Viabilità in tilt, rabbia degli albergatori savonesi: “Gestione cantieri inadeguata, danno al turismo”

Savona. “In qualità di presidente dell’Unione provinciale albergatori desidero esprimere l’amarezza per le code e i gravi problemi di viabilità che si sono verificati in questi ultimi due giorni nel savonese, sui tratti autostradali quanto sulla stessa via Aurelia”. Parole di Stefania Piccardo (Upa), che interviene in merito ai forti disagi alla mobilità che hanno già scatenato polemiche e reazioni.

“Era facilmente prevedibile che durante le vacanze natalizie ci sarebbe stata un notevole aumento del traffico. Invece ancora una volta la rete autostradale con i suoi interminabili lavori si è mostrata in tutta la sua debolezza e inadeguatezza: la gestione degli stessi cantieri non ha tenuto in considerazione la vocazione turistica della nostra provincia” aggiunge la presidente degli albergatori.

“L’autostrada presenta deficit e carenze che solo con lunghi lavori potranno essere risolti ma la loro gestione viene affrontata in modo superficiale, dimenticando troppo facilmente il comparto turistico e le sue esigenze”.

“I disagi sono all’ordine del giorno per i liguri e per i pendolari, ma non possiamo più chiedere ai nostri turisti di affrontare ore di coda per raggiungere la costa e le nostre località di soggiorno. E oltre alla perdita economica per mancati arrivi e pernottamenti, si aggiunge un continuo danno di immagine dall’incalcolabile valore”.

“E’ chiaro che oggi più che mai le infrastrutture siano fondamentali per lo sviluppo della nostra regione, ma soprattutto per la sopravvivenza del turismo e del suo indotto complessivo, che rischia altrimenti di avere contraccolpi rispetto alle sue potenzialità e capacità di crescita economico-occupazionale per il territorio” conclude Piccardo.