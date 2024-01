Via libera degli USA alla “carne coltivata”, Osa Savona: “Ottima notizia, è nutriente come quella naturale e non si uccidono animali”

Savona. “Arrivano ottime notizie dagli Stati Uniti per la ‘carne coltivata’, che ha ottenuto nei mesi scorsi l’autorizzazione dalla Food and drug Administration (Fda) e dal Dipartimento dell’Agricoltura (Usda), che hanno dato l’ok a produzione e vendita di carne cresciuta in laboratorio da parte di due aziende, Upside Food e Good Meat, dopo averne ispezionato e approvato i sistemi di sicurezza, anche alimentare, delle infrastrutture; analoghe autorizzazioni sono già state concesse a Singapore ed in Israele”. A commentare positivamente la notizia è l’Osservatorio Savonese Animalista.

OSA ricorda che “per la produzione sono utilizzate cellule staminali animali (senza uccidere i donatori), fatte moltiplicare all’interno di un apposito bireattore, ottenendo carne nutriente come quella convenzionale e senza uccidere animali ed inoltre senza usare antibiotici ed in assenza dei patogeni diffusi nelle carni animali come la salmonella o l’escherichia coli. C’è poi l’impatto ambientale: studi accreditati hanno dimostrato che la carne coltivata potrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra della carne bovina del 92% e l’uso del suolo del 90%”.

“L’Italia è fortemente dipendente dall’estero per quanto riguarda il suo mercato della carne – denuncia l’Osservatorio – secondo ISMEA il 58% della carne bovina arriva dall’estero. Un sondaggio di Meat Science ha rilevato che più della metà dei consumatori italiani è interessato a provare la carne coltivata e sempre più persone stanno scegliendo diete sostenibili: il 40% della popolazione europea vuole ridurre il consumo di carne per motivi etici, in questo caso quella coltivata potrebbe essere un’ottima alternativa. Occorre ancora, ma è questione di tempio, ridurre il costo di produzione a livelli commercialmente accettabili e costruire la filiera tecnico-commerciale di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio”.

Il 16 novembre scorso invece il parlamento italiano, su proposta del ministro Lollobrigida e dei partiti di governo, ha vietato di “di produrre e di mettere in commercio alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”. “Ancora nei giorni scorsi, a livello anche locale, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali della carne hanno diffuso allarmi ed informazioni sulla carne coltivata, malgrado siano da tempo sistematicamente smentite da scienziati e ricercatori universitari” concludono gli animalisti.

Photo by Ivan Radic