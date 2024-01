Velox sul Cadibona, l’ex consigliere regionale Melis: “Non sono posizionati dove succedono più incidenti”

Il recente articolo pubblicato dal Direttore Editoriale di IVG Sandro Chiaramonti torna su un tema molto sentito da tutti gli automobilisti ed oggi accompagnato dalle cronache e i gesti eclatanti del cosiddetto “fleximen”, ovvero gli autovelox e le immancabili sanzioni comminate.

Torna quindi alla ribalta se la questione vada vista come uno strumento per dissuadere e punire in caso di superamento dei limiti di velocità per la salvaguardia della sicurezza, oppure le amministrazioni tentino di fare cassa, oppure entrambe. Non è un mistero, infatti, che gli enti pubblici mettano a bilancio sanzioni di vario genere, quindi nessun amministratore può nascondersi dal fatto certo che sui bilanci si attendano introiti economici grazie alle multe.

A suo tempo, quando rivestivo un incarico pubblico, avevo provato ad approcciare la questione proprio partendo dai velox installati sulla strada provinciale del Cadibona e dell’albenganese con un presupposto: se la sicurezza degli automobilisti è il riferimento, vediamo dove sono stati installati gli autovelox.

L’esito di questa ricerca, grazie ai dati dell’ufficio regionale di statistica, attestava che il posizionamento dei velox non corrisponde ai tratti dove si erano verificati percentualmente gli incidenti.

Quindi si deduce che se lo scopo è indurre gli automobilisti a moderare la velocità per evitare incidenti in tratti pericolosi il posizionamento è sbagliato, oppure lo strumento non è corretto per il raggiungimento dello scopo.

Attenzione, qui non si discute il tema della sicurezza stradale e i dati ISTAT parlano chiaro nel 2022 ci sono stati 3159 vittime e le prime 3 cause principali per incidenti risultano 15% distrazione alla guida, 13,7% mancate precedenze e 9,3% velocità troppe elevate.

Dove sta la verità? A modesto avviso dello scrivente, intanto, che la nuova frontiera della sicurezza stradale non è solo la velocità o, altro tema noto la guida in stato di ebbrezza o uso di sostanze illecite, ma la distrazione e oggi lo strumento più pericoloso è la nostra croce e delizia: lo smartphone.

L’altro nodo è che le amministrazioni devono operare saggiamente ragionando su quali strumenti introdurre per aumentare la sicurezza stradale e non approcciare superficialmente pensando a facili posizionamenti di autovelox in tratti rettilinei generalmente non pericolosi. Solo con questi tasselli si può aumentare la cultura della prevenzione e non solo quella della punizione.

Andrea Melis