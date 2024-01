Varazze, pronta a partire la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto

Varazze. Con l’inizio del nuovo anno prendono il via anche le nuove incombenze dell’amministrazione comunale di Varazze per la prosecuzione degli impegni assunti all’interno del programma di mandato.

Tra le progettazioni che saranno trattate nel 2024 si è già provveduto ad affidare quella della riqualificazione di piazza Vittorio Veneto nel quartiere di San Nazario, una delle piazze fronte mare della città che “ad oggi non ha ancora visto il raggiungimento del decoro urbano all’altezza di una cittadina importante come Varazze”.

“Con il nuovo anno prendono il via tutta una serie di impegni assunti dall’amministrazione che vogliamo onorare durante il mandato – interviene il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – La riqualificazione di piazza Vittorio Veneto è tra gli obbiettivi di mandato al pari di tante altre zone della città, sia urbane che frazionali, e su questo stiamo lavorando. Piazza Vittorio Veneto oggi non è altro che un’area di passaggio all’interno del centro cittadino mentre riteniamo possa essere, una volta riqualificata, elemento di collegamento tra il quartiere di San Nazario, il Borgo e la passeggiata a mare. Uno snodo urbano importante, intitolata ad uno degli eventi storici più importanti della nostra storia nazionale, con potenzialità fondamentali per la nostra cittadina non solo in chiave turistica ma anche e soprattutto in termini di vivibilità”.

“Con l’affidamento dell’incarico tecnico di progettazione da parte dell’amministrazione si avvia così l’iter necessario per l’esecuzione delle opere e quindi il raggiungimento dell’obbiettivo che ci siamo preposti. Nei prossimi mesi sarà dunque sviluppato il progetto per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’approvazione” conclude il vicesindaco ed assessore all’edilizia pubblica e privata ed urbanistica Filippo Piacentini.