Varazze, i giovani protagonisti nelle celebrazioni del Giorno della Memoria

Intensa e commossa partecipazione a Varazze per il ricordo del “Giorno della Memoria”, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Varazze e l’A.N.E.D. (Ass.ne Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti), sezione di Savona-Imperia, la Biblioteca Civica “E. Montale” di Varazze e il Cinema Teatro Don Bosco.

Iniziata nella mattinata di venerdì 26 gennaio, alle ore 9:30 in piazza Nello Bovani, con la presenza degli alunni di tre classi dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”, che hanno dato vita a due suggestivi canti ai lati delle 14 pietre d’inciampo qui collocate, a ricordo di altrettanti concittadini morti nei campi di concentramento nazisti, presente il Vice Sindaco Filippo Piacentini e l’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, canti accompagnati alla pianola dal M° Walter Bianchi.

La cerimonia si è quindi spostata al Cinema Teatro Don Bosco, dove i ragazzi/e hanno ascoltato dalla voce del Vice Sindaco Filippo Piacentini, della Presidente della Sezione A.N.P.I. di Varazze, Francesca Agostini e dall’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, un accorato ricordo della “Shoah”, affinché si vigili costantemente sul dono della libertà conquistata e contro i rigurgiti di quella crudele follia. E’ intervenuto anche lo storico giornalista e poeta varazzino, Mario Traversi, che ha letto una sua poesia dedicata ai 14 concittadini scomparsi nei lager nazisti, dopodiché è stato proiettato il film “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

IL “Giorno della Memoria” ha avuto il suo “clou” il giorno dopo, sabato 27 gennaio, nella Sala Consiliare del Comune di Varazze, dove il Sindaco Luigi Pierfederici ha consegnato alla famiglia Bovani, un attestato in memoria di Luigi Isola, partigiano combattente, arrestato il 28/7/44, internato a Mauthausen e liberato 28/4/45 dalle truppe sovietiche, riportando da quella drammatica esperienza una messe di ricordi e di meditazioni confluiti in un diario, eccezionale didattica per le scuole e per tutti noi. La motivazione dell’attestato è la seguente: “Per aver promosso i valori della libertà della democrazia, del rispetto delle idee altrui, soprattutto alle giovani generazioni …”.

Presenti in sala anche il consigliere regionale Alessandro Bozzano, il Presidente A.N.E.D. di Savona-Albenga, Simone Falco, e numerose rappresentanze della politica e della vita civile e sociale di Varazze.