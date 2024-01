Varazze, gli alunni della scuola Massone al programma radiofonico in diretta dal Gaslini

Varazze. Una nuova esperienza per i piccoli studenti all’interno del programma radiofonico “A tutto gas” in diretta dall’ospedale Gaslini di Genova. A parteciparvi gli alunni delle classi della scuola elementare Massone. La trasmissione in onda ogni mercoledì dalle 14 alle 16 su Radio Fra Le Note, capitanata da Don Roberto Fiscer. Con lui ci saranno i bambini della terza C e D che parteciperanno mensilmente al programma che va in onda dall’ospedale Gaslini condotto dal prete Dj.

L’iniziativa, nata dall’amicizia tra Don Fiscer e il maestro Stefano Pastorino, che insegna in queste classi.

Gli alunni prepareranno un messaggio da lanciare a tutti gli ascoltatori, soprattutto ai pazienti del Gaslini che seguono la puntata dalle loro camere, oppure direttamente dallo studio, all’ingresso del padiglione 16.

L’intervento deve avere determinate caratteristiche, per essere trasmesso: essere breve, contenere il proprio nome per presentarsi e un veloce messaggio importante da comunicare a tutti. Ciò rientra nelle lezioni di educazione civica. “Un’iniziativa della nostra scuola dal significato profondo” sottolinea Mariangela Calcagno, assessore all’Istruzione “per crescere e capire”. Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, nonché “meraviglia” per sapersi emozionare. I bambini, infatti, hanno creato l’acronimo S.C.R.I.M: Sorriso, Curiosità, Ragionamento, Immaginazione e Meraviglia. Bravi questi studenti.

I loro messaggi comunicano gioia. Finora hanno raggiunto la radio e presentato i lavori dei bimbi alcuni maestri: Liberata, Giulia, Elisa, Simonetta, Francesca, Maria Antonietta, Iolanda, Michela e Stefano. Per ora, i piccoli varazzini portano in trasmissione l’invio del loro messaggio vocale, in futuro si cercherà di raggiungere lo studio del Gaslini e partecipare all’intero programma, giocando con alcuni pazienti e intervenendo al microfono, in diretta, come vorrebbe Don Roberto.

Radio Fra le Note, per ascoltarla: www.radiofralenote.it o scaricando l’APP gratuita “Radio Fra Le Note”.