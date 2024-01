Varazze, è morto Giuseppe Cresta: era stato anche il presidente della Polisportiva San Nazario

Varazze. Una notizia che rattrista la città. E’ mancato Giuseppe Cresta.

Il varazzino “grande sportivo e lavoratore” come lo ricordano in molti, é stato anche presidente e storico dirigente della Polisportiva San Nazario che esprime il proprio dispiacere per la sua scomparsa e, rattristata dalla questa notizia, “partecipa al dolore dei familiari nel ricordare il caro Giuseppe”.

L’ultimo saluto domani, giovedì 4 gennaio alle 9, nella collegiata di Sant’Ambrogio. Sempre domattina, la società sportiva rimarrà chiusa.