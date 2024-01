Vado, una vittoria per ripartire. Casazza: “Ci tenevamo a dare un segnale. La fascia da capitano? Un onore”

Vado Ligure. Una vittoria per scacciare i fantasmi tornando ad accorciare sulla zona playoff. È stato un Vado determinato e concreto la squadra che, nel pomeriggio odierno, è riuscita a tornare ad assaporare i tre punti superando di misura (1-0) il Città di Varese tra le mura amiche del “Ferruccio Chittolina”.

“Ci tenevamo a dare un segnale alla società – ha svelato Lorenzo Casazza nel post-gara -, ci tenevamo soprattutto dopo la brutta sconfitta subita a Fezzano e dopo il pareggio con l’Albenga. Dovevamo dare un segnale al gruppo, volevamo fortemente questa vittoria”.

L’infortunio alla spalla accusato durante il match da Lo Bosco, trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, ha investito Casazza di un’ulteriore responsabilità, quella della fascia da capitano: “È un onore indossare la fascia soprattutto se a consegnarla è Lo Bosco. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo, speriamo non sia nulla di grave. A prescindere dalla fascia ognuno in campo ha dato il massimo, avevamo voglia di lottare per lui e per tutta la squadra”

“Quello che ci è mancato ultimamente – ha proseguito l’intervistato – è stata la continuità. Speriamo con questa vittoria di ingranare conquistando più punti possibili, poi tireremo le somme alla fine. Nelle ultime partite abbiamo subito troppi gol non da noi, motivo per cui oggi abbiamo cercato di mettere quel qualcosa in più che desse la spinta per non subirne”.

Infine Casazza ha concluso il proprio intervento svelando qual è stato l’avvicinamento della squadra al match odierno: “È stata una settimana dove ci siamo parlati, ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito qual è la strada da intraprendere. Insieme al mister ogni settimana prepariamo la gara al meglio, ma qualcosa in più lo dobbiamo dare noi in campo. Ora dobbiamo continuare così”.