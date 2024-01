Vado, Olger Merkaj ancora a segno: “Ringrazio compagni e staff, mi fanno sentire importante”

Vado Ligure. La prima segnatura in rossoblù di Olger Merkaj, approdato al Vado un mese e mezzo fa, non si era fatta attendere: l’attaccante classe 1997 era andato a bersaglio lo scorso 10 dicembre contro il Bra. Sabato, contro il Chieri, si è ripetuto, tramutando in rete un lancio di Capra.

“L’avevamo preparata così – commenta al termine del vittorioso incontro -. Volevamo partire subito aggressivi, non farli giocare, riconquistare palla e andare avanti per cercare di fare gol e chiudere la partita il prima possibile. Ci siamo riusciti e di questo siamo molto contenti. Questa partita ci dà molta fiducia anche perché tra tre giorni si gioca di nuovo. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché abbiamo fatto una grande prestazione”.

Merkaj sembra essersi integrato al meglio nel club rossoblù. “La fiducia per un giocatore è molto importante – sottolinea -. Infatti è quello che mi hanno trasmesso fin da subito, quando sono arrivato qua. Mi hanno fatto sentire un giocatore importante. Devo ringraziare tutti, i compagni, lo staff, che mi hanno fatto inserire veramente bene e di questo sono molto contento”.

L’intesa con il resto della squadra, e con gli altri attaccanti, sembra già ottima. “Sono stati bravi i nostri compagni a farci inserire subito. Non è facile, quando arrivi a stagione in corso, subentrare in un gruppo. Ormai sono qua da un mese e mezzo. Con i compagni di reparto stiamo lavorando tantissimo in allenamento; piano piano li sto conoscendo bene, dai movimenti che fanno a come giocano – conclude Merkaj -, e questo è molto importante”.