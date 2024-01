Vado Ligure, via libera all’ampliamento del cantiere per la nuova diga di Genova

Vado Ligure. In materia demaniale, nell’ambito territoriale di Savona-Vado, il Comitato di Gestione della Port Authority si è espresso favorevolmente al rilascio di concessione marittima regolata da licenza, con scadenza 31 dicembre 2024, al Consorzio Pergenova Breakwater, la cordata tra Webuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra che sta realizzando l’infrastruttura per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova.

Si tratta dell’ampliamento delle aree di cantiere e porzione di specchio acqueo, per una superficie complessiva di circa 9.110 mq, presso il porto di Vado Ligure per la fornitura materiale lapideo necessario ai lavori. Nella richiesta formulata per il rilascio della concessione: 5.000 metri quadrati per lo stoccaggio della ghiaia, in arrivo dalle cave del Savonese, destinata a riempire i cassoni che saranno fabbricati, oltre a 4.000 metri quadrati di specchio acqueo.

Contestualmente, il board ha approvato la sospensione parziale e temporanea della concessione in capo a Forship S.p.A per le porzioni di aree oggetto dell’intervento, ovvero quelle da cui partono i traghetti della Corsica Ferries, in una zona comunque già recintata per via del cantiere di ripristino dei moli danneggiati a seguito della mareggiata del 2018.

Il cantiere, avviato lunedì 4 dicembre a seguito della chiusura della conferenza dei servizi avvenuta il 24 novembre scorso, ha visto come prima fase di intervento la realizzazione del basamento sul quale poggeranno i cinque cassoni che comporranno la struttura temporanea di protezione del nuovo impianto di prefabbricazione degli altri cassoni, quelli di grande dimensione necessari per realizzare la più rilevante opera marittima degli ultimi vent’anni: la Nuova diga di Genova.

In itinere anche la costruzione degli ultimi due dei cinque cassoni del “pennello” che riparerà dal moto ondoso l’impianto: la previsione è quella di realizzare il primo cassone della Nuova Diga di Genova nel mese di aprile.

Infine il Comitato ha deliberato a favore del riconoscimento alla Culp savonese di un contributo di 126 mila euro per i costi sostenuti nel periodo ottobre – dicembre 2023 e il via libera a 14 assunzioni.