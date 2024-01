Vado Gateway, firmata l’integrazione del contratto di secondo livello

Vado Ligure. Vado Gateway esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro tenutosi nella giornata di ieri con le organizzazioni sindacali e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, grazie al quale è stato possibile superare le incomprensioni sorte nelle ultime settimane durante i tavoli di confronto tra azienda e sindacati.

“Con la firma dell’integrazione del contratto di secondo livello in essere riguardante il personale del Container Terminal si apre una nuova fase di rinnovato dialogo tra le parti, con l’obiettivo comune e mai venuto meno di tutelare i legittimi interessi dei lavoratori e traguardare insieme nuovi orizzonti di crescita” afferma la società portuale, dopo la vertenza aperta dalle sigle sindacali di categoria, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, che avevano proclamato prima lo stato di agitazione e in seguito indetto tre giorni di sciopero.

La protesta, che avrebbe bloccato l’attività portuale, è stata quindi scongiurata a seguito dell’accordo raggiunto.

“Vado Gateway manterrà quello spirito collaborativo che da sempre ha caratterizzato le relazioni sindacali e continuerà a confrontarsi con le segreterie e i lavoratori nel rispetto dei relativi ruoli”.

“La società ringrazia Paolo Piacenza – Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Paolo Canavese – Direttore Ufficio Territoriale di Savona dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per il supporto fornito nella fase finale del dialogo con le organizzazioni sindacali” conclude Vado Gateway.

“Siamo soddisfatti che il tavolo abbia consentito di raggiungere in tempi rapidi una positiva conclusione della vertenza insorta conciliando le richieste dei lavoratori con la piena operatività del terminal Vado Gateway – commenta il commissario Piacenza -. Lo sviluppo delle operazioni portuali e delle tematiche occupazionali sono al centro dell’agire dell’ente e tavoli come questo consentono di guardare ancora con maggior ottimismo allo sviluppo dei nostri porti”.

Dall’incontro sono arrivate risposte positive sull’adeguamento salariale chiesto dai sindacati. Ai dipendenti andranno 10 euro in più al giorno per le giornate di flessibilità (circa 60 euro al mese) e per i cambi turno ci sarà un aumento da 20 a 40 euro. Risposte positive anche sulla costruzione di un accordo quadro relativo alla formazione e sulla revisione dell’inquadramento contrattuale per alcune figure.

L’Adsp si è impegnata anche ad approfondire il tema della “promiscuità”, cioè l’utilizzo di personale operativo in comune fra il Container terminal di Vado ligure e l’adiacente Refeer Terminal che fa capo allo stesso azionista.