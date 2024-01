Vaccarezza si dimette da capogruppo della Lista Toti, Melgrati: “Se tornerà in Forza Italia? Non me ne può fregare di meno”

Alassio. E’ di queste ore la notizia delle dimissioni del consigliere regionale Angelo Vaccarezza da Cambiamo di Giovanni Toti. Tra le indiscrezioni e le ipotesi che girano anche un suo rientro in Forza Italia, partito che aveva abbandonato nel 2019 per aderire al movimento del governatore ligure.

Quali sarebbero le reazioni ad un suo rientro tra gli azzurri? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Alassio coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati che commenta così ai microfoni di IVG.it: “Io non ne so nulla”. E aggiunge ironico: “Le iscrizioni sono online e uno può iscriversi, ma certo Vaccarezza non dimostrerebbe coerenza; chi è rimasto nel partito nei momenti di difficoltà, come il sottoscritto e altri, hanno sicuramente una coerenza maggiore”.

Quindi non lo accoglierebbe a braccia aperte? La risposta: “No, non me ne può fregare di meno. Certo ha una storia nel partito, ma è chiaro che nel momento in cui Forza Italia aveva perso i numeri ha scelto di correre sotto un’altra casacca e sposare un altro movimento politico e questo non gli fa onore dal punto della coerenza. Non ci sarebbe la ola, non da parte mia. Non ho preclusione verso nessuno: tutti siamo importanti, ma nessuno è indispensabile.”

Non solo Vaccarezza: Cambiamo, secondo alcuni rumors, potrebbe traslocare nelle file di Forza Italia e, anche se remota, è una delle tesi di cui si discute in queste ore. “Tutto è possibile – dice Melgrati – Sarebbe stato più comodo per me, ad esempio, andare in Fratelli d’Italia, sull’onda del grande successo del partito della Meloni, ma non ho ritenuto di farlo perché sono coerente con la mia posizione e appartenenza politica”.

Con Vaccarezza sulla vicenda riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga si è consumata nei mesi scorsi una rottura: “Ovviamente siamo su fronti opposti – commenta il forzista – Lui ha sposato le posizioni della regione, mentre io ho condiviso la battaglia per avere un pronto soccorso ad Albenga, anche se per riaprirlo ci vuole tutta una struttura che deve funzionare: sarei già contento se il punto di primo intervento funzionasse h24. Se l’ospedale di Albenga andasse in convenzione con i privati convenzionati, dovrebbero essere obbligati a mettere in piedi le strutture per organizzare il pronto soccorso: cardiologia, medicina d’urgenza, ortopedia e rianimazione”.