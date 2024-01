Vacanze invernali a Sesto, in Alta Pusteria: wellness e sport invernali

Un’ottima idea per una vacanza invernale è sicuramente quella di scegliere come destinazione l’Alto Adige, un territorio in cui le opportunità per chi ama la neve e gli sport invernali sicuramente non mancano; infatti, qualsiasi zona di questo territorio scegliate per la vostra settimana bianca o magari per un week-lungo, potete star certi che non resterete delusi: ovunque infatti sono presenti comprensori sciistici di prim’ordine e strutture ricettive per qualsiasi esigenza.

Dal momento però che dovete fare una scelta, vogliamo suggerirvi questo ottimo hotel a Sesto Pusteria, il Bad Moos in Val Fiscalina. Scegliere questa struttura 4 stelle superior significa regalarsi servizi di eccezionale livello. Il punto di eccellenza è la SPA Termesana, con una superficie di ben 2.500 metri quadrati dedicati al wellness. Tra le tante opzioni disponibili ci sono piscine interne ed esterne, suite SPA, cabine per trattamenti wellness e fisioterapici, saune di ogni tipo, bagno turco, percorso Kneipp, solarium, aree relax e una palestra completamente attrezzata dove potrete mantenervi in allenamento. Da non sottovalutare l’offerta enogastronomica, in grado di soddisfare le aspettative più elevate degli ospiti.

Alta Pusteria: sci alpino, snowboard e sci di fondo

Scegliere l’Alta Pusteria per una vacanza invernale vuol dire avere la possibilità di praticare i vostri sport invernali preferiti in uno dei comprensori sciistici più belli, moderni e attrezzati dell’Alto Adige: il comprensorio sciistico 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti che di fatto lega 5 montagne: Monte Elmo, Stiergarten, Croda Rossa, Passo Monte Croce e Ski Area Val Comelico.

Qui troverete circa 115 km di piste adatte a tutti i livelli di esperienza; ci sono infatti molte piste adatte a principianti, molte altre ideali per gli sciatori di medio livello e anche alcune piste adatte soltanto agli sciatori provetti. Se siete fra questi ultimi, potreste accarezzare l’idea di cimentarvi con la pista più ripida d’Italia, la Holzriese, nell’area sciistica Croda Rossa.

Un’esperienza sicuramente interessante che potreste sperimentare è il “Giro delle Cime”: ben 43 km di piste e circa 5.600 m di dislivello, un’occasione unica per vivere la bellezza delle Dolomiti nella stagione invernale. Alcuni tratti del percorso sono coperti dallo Ski-Shuttle SALTO. Il tour è solamente in parte adatto alla pratica dello snowboard.

Gli snowboarder comunque hanno diverse opportunità in questo comprensorio fra cui i Family Fun Slope delle aree Croda Rossa e Monte Elmo, la pista Kids Ski Cross a Baranci (dove ogni anno gareggiano i migliori skicrosser del mondo) e lo Shaka Snowpark nello Skicenter Rienza a Dobbiaco.

In Alta Pusteria, infine, c’è ampio spazio anche per tutti coloro che vogliono dilettarsi nello sci di fondo; del resto, Sesto Pusteria è forse la migliore destinazione per chi ama questo sport: sono ben 200 infatti i km di piste battute.

Partendo da Sesto ci si può collegare alla Val Fiscalina, sciare fino ad arrivare al bellissimo Lago di Braies e allo stadio di Dobbiaco. C’è inoltre la possibilità di praticare lo sci di fondo notturno su piste debitamente illuminate.

Una vera chicca è poi la pista in quota di Prato Piazza (Plätzwiese è la dicitura tedesca), il passo alpino che mette in collegamento Braies e Carbonin.