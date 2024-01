Unitre Loano: il 13 gennaio conferenza sulla “Liguritudine” con Gerry Delfino

Loano. Proseguono le conferenze tematiche con esperti e professori di rilievo promosse da Unitre Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sabato 13 gennaio alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà una conferenza sulla “Liguritudine” con riflessioni socio-filosofiche di Gerry Delfino, editore e creatore del “Giardino Letterario” di Albenga.

L’ingresso è libero.

Per iscriversi ai corsi di Unitre Loano è necessario recarsi presso la sede, in via dei Gazzi 5, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30, con ingresso dal piazzale, lungo la strada per Boissano, dove è disponibile anche un’area di sosta. La quota di iscrizione, di 40 euro, consente di frequentare tutti i corsi.

Per informazioni sui corsi è possibile visitare il sito www.unitreloano.it, chiamare i numeri 019.666836 o 375 5445818 (WhatsApp) o inviare una mail all’indirizzo info@unitreloano.it.