Un “quasi sold out” per alberghi e agriturismi savonesi nel ponte di Capodanno

Riviera. Un weekend di Capodanno da quasi tutto esaurito negli alberghi e nelle strutture ricettive savonesi, con la riviera rimasta tra le mete gettonate per le vacanze natalizie, nonostante la sempre agguerrita concorrenza delle località di montagna. Il quasi sold out per le giornate di San Silvestro ha confermato le previsioni sul buon afflusso di ospiti e visitatori.

“L’occupazione delle camere d’albergo nelle diverse località del territorio provinciale si è attestata attorno all’85% – afferma la presidente dell’Unione provinciale albergatori Stefania Piccardo – Forse il calendario non ha aiutato a soggiorni maggiormente lunghi, tuttavia anche per il fine settimana dell’Epifania le prenotazioni certo non mancano e le aspettative sono positive”.

“Naturalmente si tratta di dati e presenze legate alle poche strutture alberghiere che hanno aperto per queste festività invernali e con differenziazioni da comune a comune – precisa poi la presidente Piccardo -. Fermo restando questo aspetto che, purtroppo, caratterizza la nostra ricettività, la qualità dell’offerta e le opzioni attrattive, eventi-manifestazioni, hanno rappresentato un significativo fattore di richiamo, in particolare per gli italiani e il turismo di prossimità” conclude la presidente Upa.

“Il ponte della fine dell’anno è andato senz’altro bene per quanti sono riusciti ad aprire le proprie strutture, considerate le difficoltà presenti nel settore alberghiero – aggiunge Andrea Valle, presidente di Federalberghi Savona -. Anche per l’Epifania si confida in arrivi e altri pernottamenti” aggiunge.

“Vedremo poi come sarà la stagione invernale, fino alla primavera e alla Pasqua, periodo alquanto critico per il nostro settore: le prospettive sono ad ora certamente nebulose e per questo serve un cambio di marcia nella destagionalizzazione del nostro turismo e mettere in campo le condizioni per una offerta ricettiva capace di garantire servizi e accoglienza quasi tutti mesi dell’anno” conclude Valle.

Positivo anche il bilancio deli agriturismi liguri e savonesi: la scelta “green” e legato alle eccellenze enogastronomiche locali ha visto un consolidamento tra le richieste per i festeggiamenti nella notte di San Silvestro e per il ponte dell’Epifania, così come per i pranzi di Natale e Santo Stefano.

A Capodanno tutto esaurito per i cenoni nel segno dei prodotti di qualità e del territorio, accompagnati da soggiorni dedicati alla scoperta dei borghi e dell’entroterra, con la possibilità di abbinare degustazione di piatti tipici a esperienze all’aria aperta: “Il legame con il territorio e le sue tradizioni culinarie è la carta vincente” afferma Cia-Agricoltori Italiani insieme a Turismo Verde.

“Nonostante per le strutture siano ancora evidenti gli effetti della crisi economica, tra costi alti di produzione e caro-bollette, come le ripercussioni forti di emergenze climatiche, carenze infrastrutturali e marginalità importanti, ad assicurare il sold out è stata la clientela fidelizzata e il ritorno nei paesi d’origine” conclude l’associazione di categoria.

“Anche il mese di dicembre è ormai un periodo importante dal punto di vista turistico per la nostra regione – ha detto poi il presidente Giovanni Toti – Prosegue il percorso di destagionalizzazione di quella che rimane una delle industrie più importanti per l’economia ligure e per l’occupazione, un settore capace sempre di più di generare lavoro e ricchezza 12 mesi l’anno. Per questo proseguiamo, come abbiamo fatto fin dall’inizio del nostro mandato, a lavorare per promuovere la Liguria, le sue destinazioni e le sue eccellenze, convinti che questa terra sia la meta ideale per ogni tipo di turista in ogni stagione dell’anno grazie una mix unico di mare, cultura, tradizioni enogastronomiche, proposte, eventi e possibilità legate all’outdoor”.

“Il turismo in Liguria è di straordinariamente importante dal punto di vista economico e occupazionale, capace di dare lavoro a moltissime persone da Ponente a Levante – ha aggiunto l’assessore al Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori – Da parte nostra, Regione Liguria non solo sostiene il settore tramite la promozione e la valorizzazione del territorio, ma lo fa anche tramite una misura unica come il Patto per il lavoro nel turismo: nei giorni scorsi è stato infatti sottoscritto l’accordo che dà il via alla settima edizione del Patto, con circa 5 milioni di euro di risorse disponibili e la possibilità, come gli anni passati, di aggiunte di risorse per soddisfare tutte le domande”.

“Nel 2023 – conclude Sartori – l’ultima edizione del Patto ha visto la presentazione di domande per 2.539 contratti, di cui 290 a tempo indeterminato, da parte di 658 aziende: l’obiettivo di questa iniziativa è duplice, perché dà modo alle aziende di tenere sotto controllo il costo del lavoro e allo stesso tempo garantisce a chi lavora nel settore turistico un’occupazione sempre più lunga e stabile”.