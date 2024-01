Un grande successo la presentazione del libro “Dopo Coppi” di Carlo Delfino a Varazze

Varazze. Alle ore 16:30 di venerdì 5 gennaio 2024 a Varazze, nella Biblioteca civica Comunale, con la presentazione dell’ultimo libro di Carlo Delfino, “Dopo Coppi. La strana crisi del ciclismo italiano negli anni del boom economico”, un “diario di bordo” pubblicato il 20 maggio 2023, sul ciclismo successivo alla scomparsa del Campionissimo, edito da Alba Edizioni, ha preso il via la rassegna 2024 di “Parliamone in Biblioteca”, un evento voluto, organizzato e presentato dall’Assessore alla Cultura della città, Mariangela Calcagno.

Un grande successo per gli organizzatori, per il moderatore Renato Bellia e per Giuseppe Perletto, ex ciclista professionista, che ha dialogato con Carlo Delfino, il medico di Varazze “affetto” da forte passione ciclistica, soprattutto vista con occhi rivolti al passato della storia delle due ruote, attivo pedalatore e animatore costante di iniziative che lo vedono, con altri appassionati del genere, rivestire antichi panni e pedalare su anziane fuoriserie.

Alla presentazione sono intervenuti Piero Spotorno e Giuseppe Bruzzone, rispettivamente Presidente e cameraman di Televarazze, i quali, come sempre avviene, hanno ripreso l’intero svolgersi del seguito evento che verrà trasmesso da AMA Liguria sul canale 99 del digitale terrestre.

“Un grazie all’Assessore Mariangela Calcagno, allo Staff della civica Biblioteca e a quanti, a vario titolo, hanno e continuano a collaborare al successo della rassegna culturale che, per questo mese di gennaio, ha in programma altri due in interessanti incontri, assolutamente da non perdere: il secondo appuntamento sabato 13 ore 16:30, sarà l’occasione per ammirare l’opera postuma di Giancarlo Gelsomino. Il manufatto con un’altezza, compresa, di 68 cm e la base su cui poggia di 25 cm., verrà donata all’associazione culturale “U Campanin Russu” di Varazze. Il terzo e ultimo appuntamento del mese, sabato 20 ore 16:30, con la presentazione del libro “La spigola nel lago.” La fortuna ha una scadenza. Vita di un comico. Scritto da Carlo Pistarino ed edito De Ferrari Editore”, hanno ricordato gli organizzatori.

Breve descrizione del libro scritto e presentato dal Dr. Carlo Delfino.

Un giovane ragioniere viene assunto da una nota ditta tessile per promuovere i propri prodotti attraverso la carovana pubblicitaria del ciclismo.

Costui, da sprovveduto, si addentra, con discrezione e intelligenza, all’interno di un mondo sportivo in trasformazione economica, ma anche preda di una certa involuzione di risultati.

Quella presunta crisi che caratterizza la storia del pedale tra il periodo dei “Tre Uomini d’Oro” e la comparsa sulla scena dei giovani italiani rampanti rivali di Merckx, si rivela, invece, a un attento osservatore, come un quinquennio ricco di campioni capaci di imporsi a 360°, dalla pista alle corse a tappe, dal cross alle classiche.

Accanto a personaggi di nome, che pur hanno lasciato il segno, il nostro ragioniere incontra anche solide figure di secondo piano: gregari, dirigenti e tecnici che hanno dato tanto al ciclismo e alla sua umanità. Il fatto che tra i professionisti del pedale comincia a girare anche qualche soldo grazie agli abbinamenti pubblicitari, fa parte del nuovo benessere che investe le famiglie italiane.

Gli storici del costume parlano di “boom economico”, mentre il ciclismo soffre e vive tutto ciò come un impaccio doloroso.