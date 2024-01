Uffici Hera Albenga, Ciangherotti: “Avviati i lavori per la rampa, finalmente accesso allo sportello garantito a tutti” 

Albenga. “È davvero incredibile che sia stato necessario quasi un anno di tempo per consentire anche alle persone con disabilità di accedere allo sportello degli uffici di Hera, che hanno una convenzione con il Comune per la distribuzione del gas in città. Dopo mesi di richieste e proteste, dopo le nostre recenti formali diffide inoltrate a Cristian Fabbri, presidente esecutivo di gruppo Hera insieme a Gabriele Giacobazzi, vice presidente e a Orazio Iacono, amministratore delegato, finalmente sono iniziati i lavori per la realizzazione di una rampa che permetterà alle persone in carrozzina di accedere ai servizi senza dover essere accolte all’esterno dell’ufficio, sul marciapiedi in mezzo a tutti i passanti senza alcuna protezione della propria privacy”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti che ha condiviso con Ginetta Perrone, vicepresidente del Cav ingauno questa battaglia.

Lo scorso aprile, su sollecitazione di numerose persone disabili in carrozzina, il capogruppo ingauno aveva presentato una mozione in consiglio comunale per sollecitare l’intervento dell’amministrazione: “L’abbattimento delle barriere architettoniche – spiega Ciangherotti – non è mai stata una priorità di questa maggioranza. Non a caso, in dieci anni il Comune di Albenga non è mai riuscito ad ottenere la Bandiera Lilla, che testimonia l’attenzione di chi amministra verso coloro che si trovano in difficoltà a causa di disabilità. Il fatto che sia stato realizzato un marciapiede nuovo a pochi passi dagli uffici senza aver tenuto conto delle esigenze delle persone in carrozzina, è una chiara prova in questo senso”.

“Nonostante le tempistiche a dir poco assurde rispetto a qualsiasi altro Paese civile – conclude il consigliere forzista -, oggi prendiamo atto dell’inizio dei lavori per la realizzazione di una rampa che, finalmente, consentirà il libero accesso a tutti e ringraziamo la testata giornalistica online di Ivg.it per aver dato voce a questa assurdità. Voglio ringraziare Ginetta Perrone per la sua grande sensibilità su questi temi e per aver condiviso con me questa battaglia così importante”.