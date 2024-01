Turismo, dal Forum internazionale a Genova arriva il messaggio: “No alla tassa di soggiorno uguale per tutti”

Liguria. Dal Forum internazionale del turismo italiano, organizzato dal Sole24Ore e iniziato oggi a Genova, arriva un messaggio chiaro in vista della riforma dell’imposta al vaglio del Governo: “Tassa di soggiorno uguale per tutti? No, grazie”.

A prendere posizione è anzitutto la ministra Daniela Santanchè: va bene un’imposta omogenea, “però con criterio di un certo tipo: Cuneo non può pagare come Firenze, Milano non può pagare come Benevento“. Soprattutto, insiste Santanchè, “la tassa di soggiorno dovrebbe essere una tassa di scopo e i soldi che si pagano bisogna investirli nelle politiche del turismo. Spesso la tassa di soggiorno dai Comuni viene usata per appianare i debiti“.

“È un investimento che chiediamo al turista di fare. A Roma sono 6 euro, a Parigi 8 euro. Ogni città fa come vuole e direi che va bene così”, commenta il sindaco Marco Bucci. Che non vorrebbe troppi vincoli nemmeno sulla destinazione d’uso: “Ogni comune deve decidere cosa vuol fare. Se decido di finanziare un’attività sportiva, in occasione di Genova capitale europea dello sport, investirò su quello. Se il Comune di un’altra città vuole finanziare qualcos’altro è libero di farlo. Noi abbiamo un tavolo di concertazione con la Camera di Commercio e tutti gli enti del settore e decidiamo assieme come utilizzare quei soldi. C’è un 60% che viene usato per le manifestazioni, l’altro 40% viene usato per manutenzione, come i cartelli turistici o altro. Direi che alla fine sono tutti contenti del loro utilizzo. Il sistema funziona”.

E mentre gli albergatori chiedono una stretta sugli affitti brevi, dagli amministratori locali si ergono voci in difesa del “libero mercato“. Per Bucci “esiste la concorrenza e ognuno deve sapere partecipare. Il discorso degli appartamenti va regolamentato perché c’è molto nero e questo non va bene, anche in termini di tassa di soggiorno. Sono per interventi che vadano a far emergere il nero”.

Così anche il presidente ligure Giovanni Toti: “Il mercato deve andare per la sua strada, i cittadini e gli utenti devono scegliere liberamente, ovviamente rispettando le regole: tutti devono pagare le tasse, tutti devono lavorare in sicurezza e applicare contratti di lavoro legali e convenienti. Gli alberghi hanno una funzione diversa dall’affitto breve: sempre di più si contraddistinguono coi servizi che offrono alla clientela. Davvero c’è spazio per tutti, soprattutto in un mercato in crescita come quello ligure”.

Al governo “chiediamo di continuare a promuovere il nostro Paese – ha aggiunto Toti – che ha tantissime potenzialità e vocazioni, dalle città d’arte all’agroalimentare, dalle spiagge alle montagne: abbiamo bisogno di essere presenti sui mercati internazionali, dove i nuovi player mondiali sono sempre più presenti e competitivi. Abbiamo tante carte in più da giocare e dobbiamo saperle giocare bene. Dobbiamo continuare a lavorare sulla destagionalizzazione, in modo che il turismo si rafforzi come industria trainante del Paese 12 mesi l’anno e non solo nelle stagioni balneari o sciistiche”.

“Chiediamo alla ministra di aiutarci – fa eco il sindaco Bucci – il turismo in Liguria va bene e a Genova sta andando ancora meglio. Genova in questi ultimi tre anni ha fatto dei salti alla grande e noi chiederemo di lavorare insieme. Il ministero ad esempio ha finanziato molto bene anche Ocean Race. Chiediamo di aiutarci per le attività di Genova 2024, con Genova medievale, per l’anno prossimo sarà Genova dell’Ottocento“.