Truffa del Rolex a Borghetto Santo Spirito: arrestato 25enne

I carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito hanno arrestato in flagranza un 25enne napoletano per il reato di truffa. La vicenda ha avuto origine già la scorsa settimana, quando un residente del comune rivierasco, volendo vendere un prezioso orologio Rolex, ha pubblicato un’inserzione su un sito internet. Poco dopo ha ricevuto la telefonata di un uomo, dal marcato accento napoletano, che ha concordato un incontro e si è presentato all’appuntamento nel ponente savonese munito di un assegno circolare. Il borghettino, fortunatamente, prima di consegnare l’orologio ha deciso di recarsi in banca per far controllare il titolo di credito, risultato falso, riuscendo così ad evitare la truffa.

Scampato il pericolo, l’uomo ha deciso comunque di riproporre l’inserzione per la vendita del bene via web, venendo nuovamente contattato da un napoletano che, dal timbro vocale, poteva sembrare la stessa persona che aveva tentato di beffarlo in precedenza, ma con il quale ha comunque organizzato un nuovo appuntamento nella tarda mattinata di ieri.

Memore di quanto accaduto nei giorni scorsi, e insospettito dalla voce del potenziale acquirente, questa volta il venditore ha deciso prima di rivolgersi ai carabinieri di Borghetto Santo Spirito, ai quali ha raccontato sia l’antefatto che quanto stava per accadere. I militari hanno quindi predisposto un apposito servizio e si sono presentati sul luogo dell’appuntamento, dove hanno trovato in attesa il venticinquenne campano, il quale, alla richiesta dei militari di esibire un documento di riconoscimento, ha fornito una carta d’identità risultata contraffatta.

Fermato pertanto il truffatore, i carabinieri hanno approfondito il controllo, trovando nella sua disponibilità un nuovo assegno circolare, anch’esso falso: al termine degli accertamenti, d’intesa con la locale Procura della Repubblica si è proceduto con l’arresto in flagranza del 25enne, indagato per i reati di truffa aggravata, possesso di documenti artefatti e ricettazione del titolo di credito falso.

L’operazione odierna si aggiunge a quella dello scorso 15 gennaio, condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Savona, nei confronti di un trentenne napoletano reo di aver perpetrato due truffe nel capoluogo, in danno di altrettante anziane savonesi, sottraendo complessivamente la cifra di circa 5.000 euro, vari monili in oro ed orologi preziosi, nonché a quello del 13 giugno 2023 eseguito dai carabinieri di Spotorno nei confronti di un 44enne che, fingendosi un tecnico dell’acquedotto, è riuscito a sottrarre la cifra di circa 40.000 euro in contanti ad un anziano spotornese.