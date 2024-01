Trincheri, Porro e Ciangherotti incontrano il presidente: “Si valuti l’ipotesi di un hospice”

Albenga. Si è tenuta il 2 gennaio scorso la visita dei consiglieri di minoranza Cristina Porro (Lega) ed Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) presso l’istituto Domenico Trincheri di Albenga.

Nel corso della visita, i due rappresentanti del consiglio comunale albenganese hanno incontrato il presidente Antonio Bortolaso con il direttore amministrativo Laura De Andreis: “Esprimiamo grande apprezzamento per l’operato finora svolto dal presidente – spiegano Porro e Ciangherotti -. A conferma di ciò, nel bilancio provvisorio, il Trincheri è riuscito a recuperare una somma di circa 100 mila euro di disavanzo nell’arco di un anno”.

“Abbiamo colto l’occasione anche per visionare lo stato di avanzamento dei lavori al terzo piano, l’unico ancora vuoto – fanno sapere i due consiglieri -, e siamo rimasti positivamente colpiti nel constatare che manca davvero poco alla chiusura del cantiere”. Parlando del futuro del struttura, Porro e Ciangherotti aggiungono: “Il Trincheri rappresenta una realtà di enorme importanza per la nostra comunità, specialmente per i nostri nonni. Per questa ragione, riteniamo opportuno avviare una discussione su un possibile progetto di hospice, che potrebbe rappresentare una valida soluzione per valorizzare la struttura”.

Concludono il consigliere Ciangherotti e il consigliere Porro: “Proporremo al consiglio comunale una mozione con l’obiettivo di garantire un contributo al Trincheri. Infatti, nonostante la sua grande rilevanza per le famiglie di Albenga e non solo, l’istituto non ha mai beneficiato di alcun sostegno finanziario nel corso di tutti questi anni”.