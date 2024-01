Treni, sui social della Regione il video su come ottenere le agevolazioni per gli studenti

Liguria. Un video per spiegare agli studenti liguri come accedere alle agevolazioni per l’abbonamento ferroviario. È stato pubblicato oggi sui canali social di Regione Liguria, di Orientamenti e su quelli del presidente Giovanni Toti.

Con l’inizio del 2024 infatti hanno preso il via le nuove agevolazioni sugli abbonamenti (mensili o annuali) al trasporto ferroviario dedicate a tutti gli studenti per raggiungere la scuola (o istituti per la formazione professionale) o l’Università: abbonamento gratis per gli under 19, sconto del 50% per gli under 26.

Ad esempio, per uno studente under 26, l’abbonamento annuale da Imperia a Genova Brignole passa da 1.103 a 551,5 euro, quello da Savona a Genova Brignole da 770 a 385 euro, mentre quello da Chiavari a Genova Brignole passa da 688 a 344 euro.

Per ottenere l’incentivo, gli aventi diritto (o gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minore) possono recarsi in biglietteria presentando l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Dpr 445/2000) debitamente compilata: il modulo è scaricabile dal sito di Regione al link https://www.regione.liguria.it/homepage-trasporti-mobilita/cosa-cerchi/trasporti/trasporto-ferroviario/agevolazioni-tariffarie-ferroviarie.html o dalla pagina ‘In Regione’ della Liguria presente sul sito di Trenitalia, ed è disponibile anche presso le biglietterie Trenitalia della Liguria.