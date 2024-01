Tratto di A10 chiuso per incidente, code tra Albenga e Andora

Ponente. Un altro pomeriggio difficile per la viabilità autostradale nel ponente ligure e savonese.

In questo momento si segnala tratta chiuso sulla A10 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia per un incidente, che ha richiesto lo stop alla circolazione di veicoli e mezzi in transito per consentire l’azione di vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale tecnico impegnato sul posto. Secondo quanto appreso, un mezzo pesante ha perso il carico che stava trasportando: non si registrano feriti ma a causa del sinistro l’autostrada è stata chiusa.

Le auto vengono fatte uscire ad Imperia e si stanno riversando sull’Aurelia, causando inevitabile congestione al traffico sulla viabilità ordinaria.

E sempre in direzione Ventimiglia non sono mancati disagi nel tratto tra Albenga e Andora, per la presenza del cantiere di manutenzione e dei lavori in corso.

Le code hanno superato anche i due km, ora in diminuzione.