Tragedia in porto: auto precipita in mare, 85enne muore annegato

Liguria. Un uomo di 85 anni è morto annegato alla Spezia precipitando in mare a bordo della sua auto dal Molo Italia, uno dei luoghi preferiti dai pescatori dilettanti e da molti cittadini per una passeggiata sul lungomare.

La vettura è affondata nel bacino profondo una decina di metri. L’episodio si è verificato stamani quando sul molo si trovavano già alcune persone. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi: sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenuti un’ambulanza, i vigili del fuoco, la guardia costiera, i carabinieri e la polizia.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’auto e hanno trovato subito il corpo senza vita. Le operazioni di recupero sono durate quasi due ore.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini da parte della guardia costiera. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario. Testimoni avrebbero visto l’auto percorrere velocemente il molo e all’improvviso scartare a sinistra e cadere in mare. Il molo è stato interdetto al passaggio pedonale fino alla completa bonifica dello specchio d’acqua.