Tragedia ad Albenga, 17enne trovata morta in casa: indagini dei carabinieri

Albenga. Dramma alle prime luci dell’alba a San Fedele (Albenga), dove una giovane è stata trovata senza vita.

Stando a quanto riferito, si tratta di una ragazza di 17 anni, che sarebbe stata trovata impiccata in casa (l’indirizzo dell’accaduto corrisponderebbe con quello di residenza).

Ancora tanti i punti non chiari della vicenda, avvenuta solo poche ora fa. Ma al momento, comunque, non si esclude alcuna ipotesi.

I carabinieri della compagnia di Albenga sono impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica e per far luce sulle motivazioni dell’accaduto.

Sul posto sono intervenute prontamente anche un’ambulanza della croce bianca di Albenga e l’automedica del 118, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della giovane.