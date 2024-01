Traffico autostradale nel caos, cronaca di un “viaggio da incubo” da Imperia a Genova

Liguria. Purtroppo si sta trasformando in una “drammatica” consuetudine: durante le feste e i ponti raggiungere la Liguria (o anche solo viaggiare da una parte all’altra del suo territorio, ad esempio da Imperia fino a Genova) usando l’auto sta diventando sempre più complicato. Il rischio è di trovarsi imbottigliati in code senza fine, triplicando o quadruplicando i tempi di percorrenza per tornare a casa, com’è accaduto a tanti ieri o l’altroieri.

Le alternative non ci sono, testimone chi scrive: anche se buttarsi sull’Aurelia era comunque preferibile, l’impressionante serpentone di auto attorno alle 17.30 partiva da Laigueglia e si diradava solo dopo Pietra Ligure. La scelta della Riviera di Ponente era stata ponderata proprio fidandosi della comunicazione dell’alleggerimento dei lavori per le feste natalizie e invece ci si è trovati in una situazione senza via d’uscita.

Già dal mattino alle 10 dell’1 gennaio, a causa della strettoia sulla A10 causata dai cantieri per l’adeguamento delle gallerie dopo Finale Ligure, si era già formata una coda in direzione Savona che non prometteva nulla di buono.

Viene da chiedersi come mai non sia stata fatta subito una valutazione su ciò che sarebbe potuto accadere nel pomeriggio e soprattutto perché il giorno dopo quel cantiere era ancora lì, provocando nuovi disagi. Un cantiere che, a quanto pare, non è allestito per una manutenzione urgente, ma figlio di ritardi nell’adeguamento delle gallerie a norme europee. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale e delle analisi predittive, situazioni di questo tipo non possono essere una sorpresa.

La scelta dell’automobile in certi casi è purtroppo obbligata: l’imperiese soffre di scarsità di collegamenti ferroviari e il rischio è di non trovare posto sul treno in giorni di rientro come questi.

Ci sono volute quasi due ore e mezza per percorrere il tratto da Imperia a Finale Ligure passando per l’Aurelia, ritenuta da Google Maps il percorso più rapido visti gli oltre 13 km di coda sulla A10. L’applicazione suggeriva a tratti qualche via alternativa per guadagnare 10 o 15 minuti sui tempi. Bene la cosiddetta Aurelia Bis che da Alassio porta ad Albenga, meno bene le altre indicazioni: si vedevano auto svoltare in strade sconosciute e strette per provare a rosicchiare tempo prezioso finendo inevitabilmente per intasare altre vie con buona pace dei residenti, ostaggio di una situazione ormai insostenibile. L’assenza di polizia locale a gestire gli incroci più complicati è stato un altro elemento che ha contribuito alla caporetto della viabilità.

L’assenza di code nel tratto dove di solito sono sempre presenti, ossia tra Arenzano e il bivio A10/A26, è stata l’unica consolazione di un rientro da incubo.