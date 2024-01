Tpl e rimborso chilometrico, il sindaco Russo e il presidente Olivieri incontrano l’assessore Sartori

Liguria. Questa mattina il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e il Sindaco di Savona Marco Russo, hanno incontrato personalmente l’assessore regionale ai trasporti Augusto Sartori. Nella riunione hanno presentato il nuovo piano industriale di TPL, già approvato dai soci nel mese di dicembre, e contestualmente, hanno sottoposto alla sua attenzione l’urgenza di incrementare il supporto economico-finanziario all’azienda permettendole di cogliere le sfide che il recente affidamento in- house apre.

E’ stato dettagliatamente illustrato il nuovo piano industriale 2024-2028 ed i suoi principali cardini di innovazione: dall’ammodernamento dell’attuale parco mezzi con la sostituzione di ben 118 autobus con mezzi elettrici, al potenziamento della rete del servizio che possa maggiormente intercettare interesse e necessità dell’utenza, fino all’ideazione di campagne promozionali di forte attrattività finalizzate al recupero e consolidamento della domanda del trasporto pubblico locale.

L’incontro odierno, concordato con la dirigenza di TPL, risponde all’impegno preso dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Savona sia con i primi cittadini del territorio che con i rappresentanti sindacali e le RSU e nasce dall’intento di sostenere e accompagnare TPL nell’attuazione concreta degli obiettivi virtuosi individuati dal piano industriale, traguardando le sfide cruciali della transizione ecologica, dell’ampliamento dell’utenza e del grado di soddisfazione percepito dalla stessa, per le quali risultano imprescindibili ulteriori ed adeguate risorse finanziarie, specie in considerazione del fatto che il contributo chilometrico, attualmente riconosciuto al territorio savonese, si attesta come il più basso di tutta la Liguria, penalizzato da uno studio di settore obsoleto, che dovrà necessariamente essere aggiornato ed allineato alle reali condizioni sociali e operative di attuazione del servizio.

Il confronto è stato assolutamente positivo e la riunione si è conclusa con l’impegno di riaggiornarsi a breve per approfondire, anche sotto il profilo tecnico, le questioni inerenti sia l’aspetto del costo gestionale, sia gli investimenti relativi al rinnovo del parco mezzi.

“Abbiamo avuto l’opportunità di mettere in evidenza i nostri progetti e le strategie mirate a un efficiente sviluppo e potenziamento nel settore dei trasporto pubblico, a beneficio della Comunità Savonese, e di esaminarne più approfonditamente le necessità. Le direttive chiare per conseguire un miglioramento significativo nel Nostro Comprensorio sono state sollecitate immediatamente, partendo dall’adeguamento del contributo chilometrico, ancora insufficiente rispetto all’attuale contesto nel quale l’Azienda deve operare e largamente penalizzante per la Nostra Provincia” il commento del Presidente Olivieri.

“Quello di oggi è un passaggio importante – aggiunge il sindaco Russo – Nei mesi scorsi avevamo definito in maniera precisa le linee di azione che i soci devono portare avanti per sostenere il rilancio dell’azienda e indicato le priorità. Un più adeguato supporto economico da parte della Regione alla nostra Azienda è sicuramente una delle principali. Oggi possiamo dire che si è aperto un tavolo che deve portare a un risultato concreto in breve tempo.

Dopo l’affidamento in house siamo sempre più impegnati nel sostegno dell’Azienda e nella prospettiva di promuovere l’uso del mezzo pubblico. Le azioni che portiamo avanti sono molteplici, ma ritengo essenziale che la nostra TPL riceva un trattamento economico più equo e adeguato agli importanti scenari di cambiamento che abbiamo davanti