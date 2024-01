Toirano in lutto: è scomparso Pietro Beccaria, amministratore di lungo corso e memoria storica del paese

Toirano. La comunità di Toirano è in lutto per la scomparsa di Pietra Beccaria, amministratore comunale di lungo corso. Aveva 91 ani.

Dipendente del Comune di Toirano per 30 anni, dal 1958 al 1988, nel corso degli anni ’80 era stato anche dirigente di Democrazia Cristiana a livello provinciale e locale. Era stato anche collaboratore della Coldiretti provinciale.

In qualità di amministratore, era stato sindaco di Balestrino dal 1983 al 1990, assessore della comunità montana Pollupice dal 1985 al 1990, poi consigliere dal 1990 al 1994 e presidente dal 1990 al 1995.

A livello politico, in passato aveva ricoperto l’incarico di assessore del Comune di Toirano e, di recente, quello di presidente del consiglio comunale toiranese dal 2014 al 2019 e poi quello di consigliere e capogruppo di maggioranza (con incarichi a servizi demografici, affari generali, servizi al cittadino, servizi cimiteriali, valorizzazione e salvaguardia della memoria storica) dal 2019 ad oggi.

Il sindaco di Toirano, Giuseppe De Fezza, lo ricorda così: “Piero Beccaria, insignito con l’onorificenza di Commendatore della Repubblica, negli anni ha ricoperto numerosi ruoli pubblici che ne hanno fatto un uomo a servizio del suo paese, della comunità e dello Stato. Piero ha prestato servizio come dipendente pubblico presso il Comune di Toirano; negli anni è stato sindaco del Comune di Balestrino, consigliere ed assessore nel Comune di Toirano per varie legislature, presidente della soppressa comunità montana Pollupice ed importante dirigente politico nello scenario locale, e non solo, della Democrazia Cristiana; alcuni possono ancora ricordare le visite di importanti ministri ed esponenti politici di spicco della Prima Repubblica che venivano a consultare il territorio ed incontravano Piero a Toirano”.

“Proprio grazie alla grande esperienza politica ed amministrativa maturata negli anni sul territorio, Piero è stato definito negli anni il decano (prima dell’amministrazione Lionetti e poi di quella di De Fezza) per la sua saggezza e per l’entusiasmo e l’impegno di chi vuole fare il bene del paese. Sempre presente presso il municipio di via Braida; pronto per risolvere i problemi dei cittadini, per incontrarli e per smistare le loro richieste ai consiglieri delegati, agli assessori ed al sindaco, ha svolto il suo ruolo nella più totale correttezza e imparzialità. Come ha detto l’ex sindaco Lionetti, Piero era un uomo che credeva nella buona politica: quella a servizio dei deboli, degli ultimi. Sindaco, assessori, consiglieri e tutta la comunità, oggi perdono un pilastro della politica toiranese, memoria storica e custode delle tradizioni di Toirano”.

“Personalmente, ho conosciuto Piero i primi anni del 2000, e di lui mi ha sempre appassionato l’amore per la politica sana nell’interesse della comunità. Ho cercato negli anni di emulare il suo modo di fare politica con eleganza, senza mai alzare la voce, trovando sempre un punto di incontro con l’interlocutore, quello che Piero definiva un ‘punto di equilibrio’, ed infatti, per lui la politica era un equilibrio tra amministratore e cittadino. Ho sempre ammirato la sua saggezza, la sua pacatezza e la sua sapienza; ricordava ogni fatto politico (dalla guerra sino ai nostri giorni) continuava a consultare testi e saggi per trovare spiegazioni e fare considerazioni ed analisi sulle scelte e le azioni dei politici”.

“Ricordo ancora le telefonate di qualche mese fa: ‘Ciao Giuseppe, sono Piero. Quando passi a trovarmi? Però non devi avere fretta, ci dobbiamo sedere con calma, fare analisi, fare le prospettive’. Le prospettive, per Piero, erano molto importanti, infatti, nonostante la sua età, continuava a vedere la vita politica in prospettiva; questo è sempre stato un suo dono, quello di guardare avanti, di progettare negli anni, di immaginare scenari e trovare soluzioni, sempre nell’interesse di Toirano. Con Piero, inoltre, non mancavano i momenti conviviali, le cene con amici ed amministratori in allegria e spensieratezza che si concludevano sempre con una sua barzelletta ed una risata generale”.

“Ho ricevuto molti insegnamenti da lui, critiche ed elogi e lo ha sempre fatto in trasparenza e sincerità, anche quando, come capita in tutte le buone famiglie, le visioni erano diverse. Grazie Piero per quello che sei stato per la comunità, per lo Stato, per gli amici e per noi, che i tuoi insegnamenti siano di riferimento per tutti noi e per le future generazioni. Un cordoglio alla famiglia ed un forte abbraccio a Susanna”.

Pietro Beccaria lascia la moglie Susana, Carla ed Emiliano. Il funerale si terrà venerdì 12 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Martino. Il rosario verrà recitato giovedì 11 alle 18 nella chiesa della Madonna del Rosario.