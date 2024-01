Terapie per bambini disabili, Pastorino (Linea Condivisa): “Dopo i 15 anni Alisa abbandona le famiglie. Giusto il ricorso al Tar”

Liguria. “Il Coordinamento Regionale Enti Riabilitazione Handicap (CORERH) ha presentato in questi giorni un ricorso al Tar contro la delibera di Alisa, datata novembre 2023, che prevede l’assegnazione di trattamenti per bambini disabili in base a pacchetti di prestazioni predefinite, non considerando le loro peculiarità individuali”. Lo rende noto Gianni Pastorino, capogruppo in consiglio regionale di Linea Condivisa e vice presidente della commissione salute.

“In consiglio regionale e in commissione salute mi sono battuto più volte, e continuerò a farlo, per affrontare questo tema a livello politico – commenta ancora Pastorino – Nonostante le promesse politiche di istituire tavoli operativi di coordinamento per formalizzare percorsi sanitari dedicati ad adolescenti e giovani adulti malati che necessitano di trattamenti specifici, la Giunta Toti mostra incapacità nel gestire questa esigenza. Una problematica che mette in evidenza tutte le carenze organizzative. Il presidente Toti e l’assessore Gratarola sembrano non rendersi conto dei disagi indicibili che queste persone malate e le loro famiglie stanno affrontando. Vale la pena ricordare che ho sollevato queste difficoltà già nel 2020 e successivamente nel 2021, ulteriori ritardi sono assolutamente inammissibili”.

“Il ricorso al Tar di questi giorni evidenzia che le macro-aggregazioni di patologie nei pacchetti non consentono una valutazione precisa della singola persona, poiché la gravità, il bisogno di intervento e la prognosi richiedono una valutazione più dettagliata. Inoltre le limitazioni imposte dalla delibera Alisa prevedono la cessazione dei trattamenti dopo i 15 anni per alcune condizioni”.

“Le modalità riabilitative previste da Alisa mancano di supporto scientifico ma hanno come unico obiettivo il far quadrare i conti – aggiunge Pastorino – Lo vediamo anche con le mancate prestazioni sanitarie che stiamo cercando di contrastare con il nostro Sportello Diritto Salute, attivo ormai da alcuni mesi a Bolzaneto, quando si fa largo la politica della privatizzazione selvaggia deve allora entrare in campo il diritto costituzionale alla cura accessibile a tutte e tutti. È dunque sacrosanta questa richiesta di annullamento delle disposizioni di Alisa: le terapie dovrebbero essere personalizzate per ciascun individuo e non predefinite”.