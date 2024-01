Tamponamento sulla via Aurelia ad Albenga, un ferito: traffico in tilt

Albenga. E’ di un ferito, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Albenga, lungo la via Aurelia in direzione Ceriale.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, intorno alle 18 e 15 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre auto. Nell’impatto tra i veicoli in transito uno dei conducenti ha avuto la peggio: soccorso dai vigili del fuoco, dai militi della pubblica assistenza e dal 118 è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Illesi, invece, gli altri occupanti dei mezzi incidentati.

Il sinistro ha causato invitabili ripercussioni alla viabilità ordinaria in una giornata già particolarmente difficile per il traffico intenso che ha caratterizzato diversi tratti della riviera e del ponente savonese, con code e forti rallentamenti.