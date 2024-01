Strutture ricettive e soggiorni brevi, Confagricoltura ed Agriturist Liguria scrivono alla Regione

Liguria. “Per vie “non ufficiali” abbiamo ricevuto il DDL 165 avente per tema il “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi”. Lo stesso, non riportando le firme dei presentatori, presumiamo sia stato direttamente redatto dall’Assessorato al Turismo”.

Così Confagricoltura ed Agriturist Liguria che hanno scritto alla Regione.

“Nei giorni scorsi abbiamo scritto all’assessore Piana per segnalare che continua la “tradizione” sull’esclusione della nostra organizzazione, certamente al pari delle altre, dal novero dei soggetti che vengono coinvolti dall’Assessorato al Turismo allorché si debbano trattare DDL, variazioni di norme e/o tematiche afferenti ad una materia, appunto quella del turismo, che ha anche sua specificità in agricoltura, appunto con l’agriturismo”.

“Ci siamo permessi di segnalare la questione all’assessore Piana chiedendogli cortesemente di farsi parte attiva presso l’assessore al Turismo per un coinvolgimento anche delle associazioni agricole – agrituristiche su un DDL che, almeno indirettamente, ci “riguarda”, non fosse altro per l’annosa problematica della concorrenza sleale”.

“Con l’occasione ci siamo anche premurati di chiedere la convocazione di un “Tavolo Verde” monotematico sull’agriturismo, in modo da portare all’attenzione della Regione tutte quelle peculiarità dell’attuale datata legge agrituristica che a nostro avviso necessitano di una rivisitazione, fermo restando che alcune cose possono essere modificate nella legge regionale e nel regolamento della stessa vigenti, altre, ahinoi, sono legate alla legge quadro nazionale e, quindi, sono materia di competenza ministeriale”.