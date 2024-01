Strappo Toti-Vaccarezza, Cgil Savona attacca: “Lacrime di coccodrillo non scalfiscono le responsabilità di 9 anni di errori”

Savona. “Alla provincia di Savona non serve solo maggior rappresentanza ma soprattutto miglior rappresentanza. Quelli che oggi gridano contro Toti sono gli stessi che hanno approvato scelte sbagliate per il territorio savonese proprio insieme al presidente della Regione e che hanno apostrofato i cittadini savonesi e la Cgil di Savona come terrapiattisti”. Con queste parole la segreteria confederale di Cgil Savona, guidata da Andrea Pasa (a sinistra nella foto), interviene nella querelle tra il governatore Giovanni Toti e l’ormai ex capogruppo di Cambiamo, Angelo Vaccarezza (a destra nella foto).

Il bersaglio sembra essere proprio quest’ultimo: “Dal 2015 sono davvero troppe le scelte politiche che hanno reso meno competitiva la provincia di Savona e reso più difficile la vita ai cittadini savonesi – scrive Cgil in una nota – L’attuale amministrazione regionale, o meglio la Regione a guida Toti, in questi 9 anni circa ha messo in campo scelte politiche che hanno riguardato il territorio savonese profondamente sbagliate, con l’approvazione anche dei consiglieri regionali di maggioranza eletti in provincia di Savona (nessuno escluso). Quindi le ‘lacrime di coccodrillo’ di questi giorni non scalfiscono in alcun modo le responsabilità di chi per 9 anni ha portato avanti politiche che hanno fatto fare passi indietro al territorio e soprattutto alla vita di migliaia di savonesi“.

“Territorio savonese che non è solo poco rappresentato, ma è anche mal rappresentato – tuona il sindacato – Basterebbe elencare le scelte politiche che hanno e stanno colpendo ‘al cuore’ la provincia di Savona, come la drammatica condizione in cui versa la sanità, con servizi e attività che continuano ad essere ridotti, con liste d’attesa che sono fuori controllo e attività fondamentali non ancora ripristinate del tutto (punto nascita di Pietra Ligure, punti di primo intervento di Cairo e Albenga)”. Pasa punta poi il dito “sulle infrastrutture che non garantiscono il diritto alla mobilità di pendolari, studenti, lavoratori e turisti con conseguente diminuzione della competitività del territorio stesso, sul lavoro con crisi industriali irrisolte e mancanza di politiche industriali serie (basti pensare all’immobilismo fino ad oggi sulle vertenze di Funivie, Piaggio e Sanac), sul modello di sviluppo dove si continua a voler imporre il progetto scellerato del rigassificatore nella rada di Savona e Vado che (è chiaro ormai a tutti) confligge con ciò che c’è e ci potrà essere in futuro, e infine la scuola con la scelta unilaterale di accorparpamenti profondamente sbagliati e miopi che continuano nella politica dei tagli alla rete scolastica”.

“Insomma ormai è chiaro a tutti, almeno a Savona, che è necessario pretendere ‘politiche’ profondamente diverse e i primi che hanno la responsabilità di pretenderlo devono essere i sindaci del territorio, tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, a partire da quelli (pochi in realtà) che ancora si ostinano ad accettare il ‘modus operandi’ dell’amministrazione regionale. Pretendere scelte politiche diverse insieme alle parti sociali che hanno un ruolo fondamentale all’interno della comunità savonese. La Cgil di Savona da tempo è impegnata in questo difficile ma fondamentale ‘cammino’ non soltanto denunciando ciò che non va bene ma costruendo proposte, progetti e idee che possono davvero migliorare la vita dei cittadini savonesi dentro e fuori i luoghi di lavoro cosi come un Sindacato Confederale è chiamato a fare” concludono da Cgil.