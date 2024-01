Savona. “Tanti hanno parlato di me, ma nessuno con me. Ora parlo io”. Inizia così il discorso di Angelo Vaccarezza, fresco di dimissioni da capogruppo della lista Toti. Ed è stato di parola perché in un video fiume, di poco più di 6 minuti, Vaccarezza ha affrontato quanto accaduto, ma soprattutto fornito riflessioni sulle parole di commento che sono scaturite in seguito alla sua decisione.

E non sono mancate, oltre agli auguri ai “sostituti” Cavo e Bozzano, anche frecciate, velate e non, rivolte al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, di cui per lungo tempo lo stesso Vaccarezza è stato considerato braccio destro, salvo poi sentirsi dire, nei giorni scorsi, dallo stesso governatore ligure, di essere stato “il suo peggior consigliere in questi anni”.

“Provo amarezza per aver visto persone, con cui ho lavorato fino a ieri e con cui lavoro ancora oggi, darmi dell’uomo con manie di protagonismo e del maleducato. Soprattutto sentire il presidente Toti dire che ‘sono il peggior consigliere che ha avuto in questi 9 anni’. Gli voglio e gli vorrò bene lo stesso, ma ritengo ingeneroso quanto detto”.

E qui, secondo Vaccarezza, arrivano conferme sulla “sfiducia percepita nell’ultimo periodo”: “Penso un giudizio del genere non sia nato in 2 minuti e giustifica anche quel senso di sfiducia che avevo detto di sentire attorno a me. Se si arriva ad una affermazione del genere significa che certe cose si pensavano da un po’”.

E ora, al posto di Vaccarezza, spazio a Ilaria Cavo e Alessandro Bozzano: “Mi sono dimesso da due ruoli e per prendere il posto di uno (Vaccarezza), sono state scelte ben due persone, e che persone (Cavo e Bozzano). A loro faccio i migliori auguri. A Cavo consegno un partito in salute. Nel savonese, il partito del presidente è quello che ha più amministratori locali e sono sicuro che, con il lavoro di Cavo, questi numeri non potranno che aumentare”.

“A Bozzano, che sono sicuro saprà lavorare nell’interesse del gruppo e del territorio, consiglio solo di farsi coinvolgere più di quanto abbia fatto io. Tanti processi decisionali me li sono trovati già fatti: da buon soldato, quale sono, li ho comunque difesi, pagandone anche le conseguenze. La politica è fatta di condivisione, – e qui arriva una prima frecciata. – Se devi solo difendere idee di altri, prima o poi arriva il momento che dici ‘basta’. Ed è quello che è successo”.

Sul capitolo delle “sconfitte elettorali”, ha proseguito Vaccarezza: “Mi è stato anche fatto presente che ho subito delle sconfitte: mi faccio carico di quelle di Chiavari e di Sestri, ma non accetto che si parli di sconfitta per quanto riguarda l’amministrazione provinciale di Savona, dove abbiamo vinto e con una valanga di voti. Forse l’idea era concedere qualcosa ad altri (Lega?), – e via con la seconda stilettata non certo velata, – ma questo non fa che alimentare il pensiero diffuso che, quando si presenta la necessità di compensare qualcosa a livello politico, si venda o svenda sempre un pezzo in provincia di Savona per pareggiare qualcosa da altre parti”.

Una decisione, quella di Vaccarezza, che sarebbe anche figlia di un cambio di rotta, a lui sgradito, nello stesso centrodestra: “Il mio è stato anche un atto di amore verso il centrodestra perché io vorrei rivedere il cdx del 2015, quando la gente ci accoglieva tra gli applausi. Ma oggi non abbiamo più la stessa spinta, – e le frecciate diventano tre. – Siamo percepiti come quelli che prendono le decisioni a Genova e poi le impongono sui territori. Ecco, io non voglio più fare quel tipo di politica. Mi auguro che il presidente Toti rifaccia il presidente di Regione per la terza volta, ma a patto che ritrovi quello spirito di cdx perduto”.

“La politica per me è ascolto. Ho avuto privilegio di ricoprire ruoli importanti, di essere applaudito in piazze e teatri stracolmi, ma anche di essere contestato negli stessi contesti. Non sono mai scappato né da chi mi sorrideva né da chi mi insultava”, ha proseguito.

E la stoccata finale: “Alcuni, purtroppo, danno l’idea di lavorare solo per preparare il terreno per poi essere rieletti. Io, invece, sono dell’idea di costruire le basi per essere ricordato come quello che ci è riuscito o almeno ha provato a mantenere le promesse. I cittadini di Savona, mai come oggi, hanno bisogno di persone che siano in grado di farsi ascoltare a Genova”, ha concluso Vaccarezza.