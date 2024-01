Stella, è mancato il diacono permanente Gianfranco Dell’Acqua

Stella. È mancato in questi giorni il diacono permanente Gianfranco Dell’Acqua. Aveva 80 anni, nato ad Abbiategrasso (Milano) il 27 febbraio 1943, celibe, aveva lavorato per molto tempo come bancario e maturato poi la vocazione diaconale nella diocesi di Savona-Noli, ricevendo l’ordinazione dal vescovo Dante Lafranconi l’1 luglio 2000.

Il suo ministero si è svolto soprattutto nella Parrocchia San Giovanni Battista a San Giovanni, frazione di Stella, dove risiedeva e fino a pochi mesi fa era ancora attivo collaboratore, e presso il Cimitero Monumentale di Zinola, a Savona, dove prestava servizio di accompagnamento dei defunti e accoglienza dei loro parenti.

Pur essendo rientrato, negli ultimi tempi, nella sua diocesi d’origine per motivi di salute, aveva mantenuto l’incardinazione come diacono in quella di Savona-Noli. Il suo funerale si è svolto nella sua città natale.