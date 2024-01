Stadio Riva di Albenga, terminati gli interventi sugli impianti di prevenzione incendi

Albenga. Stanno per terminare gli interventi da 300 mila euro per l’adeguamento prevenzione incendi dello stadio Riva di Albenga.

Non si tratta dell’unico intervento realizzato nel corso del 2023 dall’amministrazione Tomatis. Nel solo ultimo anno sono stati realizzati: la messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche nella piscina comunale (per 110 mila euro); l’adeguamento della prevenzione incendi dello stadio Riva (per 300 mila euro); la realizzazione della pista ciclabile (per 770 mila euro); la sostituzione della pavimentazione al Palaleca (per 87mila euro).

Afferma a tal proposito il sindaco Riccardo Tomatis: “Ritengo che lo sport sia importantissimo dal punto di vista della salute, come svago e divertimento per i giovani, come mezzo di aggregazione e condivisione, come strumento per l’integrazione e l’inclusività e molto altro. Attraverso lo sport si veicolano messaggi importanti come ad esempio il rispetto dell’avversario e il rispetto delle regole, fondamentali specialmente al giorno d’oggi dove, purtroppo, social e realtà virtuali possono far perdere il contatto con la realtà distorcendo, a volte, principi e valori facendo passare, ovviamente se male utilizzati, messaggi negativi. Lo sport è importante anche per contrastare tutto questo. Come amministrazione, e già prima quando ero vicesindaco con delega allo sport durante l’amministrazione Cangiano, abbiamo sempre investito molto negli impianti sportivi. Ricordo, tra gli altri, il prato sintetico allo stadio Riva, gli interventi al Palamarco, gli interventi alla bocciofila e quelli realizzati nel corso dell’ultimo anno”.

Investimenti che, in una città come Albenga dove ci sono molte realtà sportive e tutte molto attive, sono particolarmente importanti anche per permettere alle squadre cittadine di ottenere grandi risultati. Afferma il sindaco: “Il 2023 è stato un anno felice per lo sport nella nostra città. L’Albenga Calcio è tornata, dopo 33 anni, a giocare in serie D e sta ottenendo ottimi risultati così come l’Albenga volley in B2. Non solo, ricordo anche la squadra del Pontelungo che è salita di categoria, il Vadino Calcio e la San Filippo Yepp che hanno ben figurato nei rispettivi campionati, i successi ottenuti dalle squadre dello sport integrato, delle ginnastiche e molto altro. Albenga annovera numerose associazioni sportive e tutte molto attive”.

“Lo sport rappresenta inoltre una forma di valorizzazione turistica che sta crescendo sempre più, pensiamo all’outdoor, ma anche a quegli eventi sportivi importanti come Dritti all’Isola, la gara internazionale di mountainbike XCO che solo nell’ultimo anno ha visto al via più di 1500 iscritti, organizzato dall’Ucla e il Rally Storico Giro dei Monti Savonesi solo per fare alcuni esempi. Questo tipo di turismo sta portando ad Albenga persone molto attente all’ambiente, al territorio e al nostro fantastico entroterra e di questo possiamo andare molto fieri. E’ nostra intenzione continuare a investire nello sport e nei valori che porta con sé” conclude il sindaco Tomatis.