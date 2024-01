Sprinter Arcobaleno in Lettonia: Giorgia Tagliapietra e Penelope Ottonello brave a Kuldiga

Kuldiga. le giovani sprinter dell’Atletica Arcobaleno superano con buoni riscontri anche l’esordio internazionale.

Le ovadesi Giorgia Tagliapietra e Penelope Ottonello rientrano dalla trasferta lettone di Kuldiga (seconda tappa del Circuito European Athletics Promotion) con buone prestazioni realizzate sui 60 piani, rispettivamente 8.12 ed 8.19 per le junior seguite da coach Alessandro Senelli.

Altri buoni riscontri dall’Italia. Ad Alessandria Trofeo regionale di marcia, disputatosi presso lo stadio comunale.

Veronica Parodi ha chiuso la prova sui 5 km in 28.36.2, a soli 20 secondi dal suo primato personale, classificandosi in 17ª posizione.

Soddisfatto il tecnico Andrea Verna.

Gara ad Aosta per i saltatori con l’asta Nicolò Saettone e Giovanni Parodi che, con i consigli in pedana del tecnico Franco Romano, hanno realizzato le prestazioni di 4,00 (Nick, 2° in classifica generale) e 3.40 (Giovanni, primo tra gli allievi).

Trasferta ad Ancona per Carlo Agosto. Discreta prova sui 60 piani (chiusi in 7.84), crisi sui 200, portati comunque a termine in 25.90.

Veronica Parodi