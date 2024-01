Solidarietà a Celle: la Croce Rosa organizza una raccolta per il popolo ucraino

Celle Ligure. I carrelli della Croce Rosa per raccogliere omogeneizzati, cibo in scatola e latte in polvere. Sono quelli della spesa e si trovano nei supermercati e in farmacia.

Non si ferma la gara di solidarietà per il popolo ucraino, stremato dalla guerra. Ci ha nuovamente pensato la Croce Rosa che torna così a schierarsi dalla parte dei più deboli con questa raccolta. In più, la pubblica assistenza, destinerà anche materiale sanitario che sarà spedito in Ucraina.

Un carico che partirà il prossimo 2 febbraio, fotografato prima di andare a destinazione e quando sarà arrivato per avere piena garanzia che ciò che si è raccolto giunga nella sua totalità e integrità.

“Abbiamo pensato a questa iniziativa perché avevamo materiale sanitario in sede, come barelle, sedie a rotelle, disinfettante insieme ad altro, che non usiamo più – spiega a IVG.it Elsa Arecco, presidente della Rosa – Così abbiamo deciso di donarlo dove serve. Abbiamo rintracciato, tramite un sacerdote che conosciamo, chi si occupa di queste raccolte e stiamo sensibilizzando i cellesi perché ci aiutino”.

I carrelli si trovano all’entrata dei supermercati e dalla farmacia in centro. Abbiamo visto che la solidarietà dei cellesi si è manifestata in maniera generosa fin da subito. La raccolta proseguirà per i prossimi giorni.