Sicurezza in Darsena, il Comune incontra i commercianti: “Chiederemo presidio notturno dopo mezzanotte”

Savona. Si è tenuto ieri pomeriggio un confronto tra il Comune e i commercianti della Darsena a Savona, dopo l’accoltellamento avvenuto due settimane fa dopo una discussione tra due ragazzi. L’incontro è stato chiesto dall’amministrazione comunale per “confermare che la Darsena non è abbandonata a sé stessa”.

E’ stata l’occasione per fare un bilancio della collaborazione in atto da tempo per affrontare insieme tutte le criticità: misure per migliorare la sicurezza, nuovi parcheggi e l’organizzazione di manifestazioni.

Da tempo i commercianti hanno evidenziato la carenza di parcheggi in zona. Da qui è nata anche l’idea di inviduare nuove aree di sosta per i crocieristi dopo un intelocuzione tra il Comune e Costa Crociere: il nuovo parcheggio dovrebbe essere a disposizione degli utenti nel corso di quest’anno.

“Questa collaborazione ha dato alcuni risultati positivi, certo non tutti i problemi sono stati risolti e ci sono dei punti che vanno migliorati, concentrandoci soprattutto sul tema della sicurezza”, hanno commentato gli assessori Elisa Di Padova e Barbara Pasquali.

“Insieme abbiamo esaminato i più recenti fatti e abbiamo convenuto di portar all’attenzione del Comitato per l’ordine pubblico in particolare la necessità di un maggior presidio notturno dalla mezzanotte in poi. Abbiamo comunque confermato che la collaborazione proseguirà anche su altri settori, come ad esempio gli eventi e le manifestazioni”, hanno concluso.