Si taglia quattro dita con la sega circolare: 60enne trasportato al San Paolo

Lavagna. Grave infortunio venerdì a Lavagna per un uomo di 60 anni che stava utilizzando una sega circolare nel suo terreno.

Maneggiando l’attrezzo, il sessantenne ha finito per tagliarsi e amputarsi quattro dita di una mano. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in località Santa Giulia, e sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Verde di Chiavari e l’elisoccorso di Genova per accompagnarlo in ospedale.

Le condizioni del ferito, inizialmente gravi anche alla luce della copiosa perdita di sangue, si sono stabilizzate durante il trasporto in ospedale. Trasferito in pronto soccorso, è poi stato accompagnato in elicottero al centro specializzato in chirurgia della mano dell’ospedale San Paolo di Savona.