Si avvicina il “delitto perfetto”, lo stop agli elicotteri dei Vigili del fuoco? Ecco perché il rischio è concreto

Liguria. A gennaio dovrebbe partire (ma ancora non è accaduto) l’ultimo capitolo della privatizzazione dell’elisoccorso in Liguria, la creazione della base di Sarzana (dove pure ci sono i mezzi della Guardia Costiera), appaltata al locale Aero Club e secondo logica destinata a finire all’Airgreen, la compagnia privata che già opera a Villanova d’Albenga.

Ancora una volta ne parliamo con Stefano Giordano, coordinatore nazionale USB (Unione Sindacale di Base) dei Vigili del fuoco e coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, visto che aspetti tecnici e politici sono ovviamente legati a doppio filo. Pronti a registrare interventi, su entrambi i fronti, di chiunque volesse partecipare.

Sarzana ultimo capitolo di un delitto perfetto, con aspetti che lasciano pensare si vada verso la fine del servizio svolto dai pompieri assieme al 118, tra i primi in Italia a farlo?

Risponde Stefano Giordano: “Assolutamente no, speriamo che presto le cose cambino. Non si comprende altrimenti perché il Dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco avrebbe acquistato 38 elicotteri del modello 139, del costo di 20 milioni l’uno, particolarmente attrezzati per il soccorso sanitario. Uno è già in servizio a Genova, un secondo è in arrivo quando sarà dismesso il 412 ancora in funzione”.

Ma Giordano rileva subito un’incongruenza non di poco conto: “Mentre le convenzioni con i privati sono stipulate per sette anni, quella con i Vigili del fuoco ha la durata di soli 18 mesi, un disegno ben preciso per fare dei pompieri la stampella dei privati, senza la possibilità di una programmazione efficace”.

Oggi l’elisoccorso ligure si basa su Airgreen a Villanova e sui Vigili del fuoco a Genova, ‘ingaggiati’ per 115 giorni all’anno ma in realtà attivi sempre.

Prosegue Giordano: “Siamo dunque a un momento delicato, decisivo, anche perché la Regione Liguria ha in piedi un tavolo con il Ministero dell’Interno. Se non ci sono novità vere, a fine anno gli elicotteri Drago dei pompieri, con il loro colore rosso che i liguri hanno imparato a vedere e amare, potrebbero smettere di volare, anche se il servizio affidato ai privati costa a grandi linee circa tre volte di più”.

Ma quali sono gli elementi che inducono Stefano Giordano a non considerare inevitabile il “delitto perfetto”?

Ecco la risposta: “Punto primo: i parlamentari del Movimento 5S si attiveranno per fare in modo che l’intera vicenda venga allo scoperto, con tutte le implicazioni del caso. Punto secondo: solo i Vigili del fuoco possono garantire interventi completi dal punto di vista tecnico con subacquei, soccorritori aero fluviali e il Nucleo Batteriologico, Nucleare, Chimico e Radioattivo, indispensabile in caso di attentato o disastro ambientale, scenari di cui oggi più che mai occorre tenere conto”.

Non è tutto. Secondo Giordano, esiste il pericolo che, una volta usciti di scena i Vigili del fuoco, piano piano avanzi l’ipotesi che anche l’elisoccorso, o almeno alcuni servizi, possano diventare a pagamento.

I ragionamenti sarebbero anche altri, sempre nel quadro di una Sanità che nel complesso si indirizza chiaramente verso i privati, ma ce n’è a sufficienza per chiedere a tutti (forze politiche, organizzazioni sindacali e datoriali, associazioni di categoria, semplici cittadini) di battere un colpo prima che sia troppo tardi. Il tempo non è molto per salvare una storia gloriosa, dai salvataggi del comandante Rinaldo Enrico (basti ricordare la London Valour) in avanti.