Servizio Civile Universale, online il nuovo bando: tutti i dettagli

Savona. 6 sono i posti riservati alle persone che volessero partecipare attivamente e approfondire i temi legati alla campagna nazionale Io non rischio, partecipando al progetto “Io Non Rischio 365: la comunicazione”, collocato nel programma d’intervento “Io Non Rischio 365: buone pratiche di protezione civile” promosso dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e Fondazione CIMA.

Il progetto ha la durata di un anno (maggio 2024 – maggio 2025), durante il quale i/le volontari/e contribuiranno all’elaborazione dei contenuti per il sito web e i canali social di Io Non Rischio, partecipando attivamente alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile e ad ampliare i target di riferimento della campagna, portando le idee e il punto di vista delle nuove generazioni.

L’anno di progetto permetterà anche di formarsi sui temi della sicurezza e della riduzione del rischio, imparando a conoscere i rischi che caratterizzano il territorio italiano e i meccanismi di gestione, in particolare il Sistema di protezione civile nazionale.

Per il progetto “Io Non Rischio 365: la comunicazione” sono disponibili 8 posti, due dei quali presso la sede di Fondazione CIMA, a Savona. Le persone selezionate saranno ospitate negli uffici di Fondazione presso il Campus Universitario, si inseriranno nell’Ambito COMUNICAZIONE ma avranno modo di conoscere i loro colleghi/e che saranno nelle sedi ANPAS e DPC attraverso visite e formazioni congiunte. Un’occasione unica per studiare da vicino come funziona il sistema italiano di protezione civile, che il mondo ci invidia, e la complessa macchina legata alla formazione e alla comunicazione dei rischi, presenti in modo massiccio sulla nostra penisola e aggravati negli ultimi anni dal cambiamento climatico in atto.

Il bando si chiude alle 14.00 del 15 febbraio, è possibile inviare la propria candidatura attraverso la piattaforma DOL-Domanda on line raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Tutte le informazioni e i documenti utili al seguente link: https://www.cimafoundation.org/news/servizio-civile-universale-cercasi-comunicatori-per-il-progetto-io-non-rischio-365-la-comunicazione-2/ Per ulteriori richieste o approfondimenti via mail communication@cimafoundation.org.