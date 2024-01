Servizio civile, al via la nuova esperienza formativa di Arci: quattro progetti in provincia di Savona

Savona. E’ stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Universale che prevede la selezione di volontariɜ da impiegare in tutta Italia e all’estero. Arci Servizio Civile Liguria propone attività per 52 volontari in 7 progetti che si svolgeranno a partire dalla primavera del 2024 all’interno del programma “Mi prendo cura” in tutte le province della Liguria.

C’è tempo fino alle 14 del 15 febbraio 2024 per presentare domanda.

“Il Servizio Civile Universale dura 12 mesi. È previsto un impegno settimanale di 25 ore e un rimborso mensile di 507,30 euro. I nostri progetti prevedono 3 mesi di tutoraggio e alcuni posti riservati a giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro) – spiegano da Arci – In provincia di Savona Arci, Arci Media, Anpi e Auser presentano il loro progetto-servizi informativi, monitoraggio e contrasto alle discriminazioni, educazione al consumo consapevole, promozione nelle nuove generazioni de 0la Memoria della Resistenza0 e della storia recente, impegno sociale e cittadinanza attiva, tutela della persona e scambio tra le generazioni”.

Le proposte informative delle associazioni savonesi si potranno approfondire sabato 3 febbraio presso “Futura: cantiere plurale”, Palazzo della Rovere, in piazza del Duomo, dalle 15 alle 18. Un pomeriggio in cui ci si potrà interfacciare con i volontari che stanno svolgendo il Servizio Civile per comprendere le realtà associazionistiche savonesi e i nuovi progetti che prenderanno il via la prossima primavera.

Le domande si potranno presentare solo online tramite il modulo accedendo con Spid. La domanda si potrà presentare per un solo progetto ed una sola sede attuativa.

“Per eventuali chiarimenti, aiuti o semplice curiosità vi aspettiamo in compagnia di Radio Jasper e una piccola merenda”.