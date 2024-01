Serie D, Vado-Chieri LIVE: rossoblù straripanti, è 4-0 a dieci minuti dalla fine

Risultato: Vado 4-1 Chieri (3’ rig., 11’, 63’ rig. Lo Bosco, 29’ Merkaj; 91’ Vono)

Termina 4-1 il match.

Al 91’ Vono trasforma.

Al 90’ Cannistrà devia il pallone con un braccio e l’arbitro non ha dubbi indicando il dischetto del rigore.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

All’83’ Cottafava risponde inserendo il nuovo acquisto Manes il quale rileva Codutti.

All’81’ il Chieri sostituisce Paulo Da Silva con Alessandro Capra.

Al 77’ Vono cerca con un buon tiro a giro la rete dell’orgoglio, ma il suo tentativo deviato termina alto.

Al 75’ Mele subentra a Dodaro: altra sostituzione tra le file rossoblù.

Al 73’ Cottafava concede spazio a Pera il quale rileva Capra, fantasista protagonista di una prestazione estremamente positiva.

Al 68’ Catarino interviene duro ai danni di un avversario ricevendo un inevitabile cartellino giallo. Lo Bosco esce tra gli applausi scroscianti del suo pubblico: dentro Donaggio al suo posto.

Al 67’ Jaures e Sussetto prendono il posto di Mammarella e Palmieri: ancora due cambi tra le file del Chieri.

Al 64’ entrambi i tecnici optano per cambiare qualcosa: dentro Cenci per Valagussa nel Vado, questo mentre mister Nistico opta per inserire Diop e Marianeschi al posto di Bacchin e Balan.

Al 63’ Lo Bosco batte ancora l’estremo difensore avversario trovando la tripletta personale: Vado straripante al Chittolina, è 4-0!

Al 62’ l’asse Capra-Merkaj si accende nuovamente costringendo il portiere Virano al fallo da rigore.

Al 61’ un’irregolarità costa a Paulo Da Silva un cartellino giallo.

Alle 15.33 prende il via la seconda frazione.

Termina così 3-0 un primo tempo a senso unico dominato da un ottimo Vado.

Al 43’ Opoku viene steso da un avversario con un brutto intervento che viene punito con il cartellino giallo.

Al 41’ Dodaro dalla distanza cerca la porta con un

Al 33’ Capra viene steso da Moretti il quale viene ammonito.

Al 31’ Merkaj compie un fallo all’altezza del cerchio di centrocampo sanzionato dal direttore di gara con un cartellino giallo.

Al 29’ Merkaj cala il tris! Capra serve il numero 11 rossoblù il quale trova la prima gioia con la nuova maglia: è 3-0 al Chittolina!

Al 25’ il Vado torna a rendersi pericoloso dalle parti di Virano questa volta senza però riuscire a trovare la via della rete.

Al 20’ il Chieri prova a reagire creando una buona occasione per dimezzare lo svantaggio, ma Fresia c’è e blocca a terra.

All’11’ Lo Bosco trova il raddoppio con uno splendido inserimento in area di rigore: è 2-0 rossoblù!

Al 3’ pronti, via e il direttore di gara comanda un penalty in favore del Vado che Lo Bosco trasforma: è 1-0 Vado al Chittolina!

Alle 14.32 l’arbitro fischia l’inizio della sfida.

Le formazioni

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Dodaro, Lo Bosco (C), Merkaj, Casazza, Opoku, Ferrieri, Valagussa.

A disposizione: Romano, Cenci, Donaggio, Manes, Mele, Fatnassi, Peretti, Spanu, Pera.

Chieri: Virano, Moretti (C), Balan, Paulo Da Silva, Catarino, Noia, Vono, Bacchin, Mammarella, Palmieri, Dumani.

A disposizione: Faccioli, Capra, Jaures, Diop, Dosso, Sussetto, Marianeschi, Gasparoni.

Presentazione

Vado Ligure. Oggi pomeriggio presso il “Ferruccio Chittolina” Vado e Chieri si affrontano in occasione di uno degli anticipi della ventunesima giornata del girone “A” del campionato di Serie D. I padroni di casa, dopo il pareggio esterno con l’Asti, puntano alla vittoria per trovare i primi tre punti del 2024.