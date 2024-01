Serie D, pareggio tra Albenga e Asti. Sesia: “Dopo il vantaggio potevamo costruire la vittoria”

Albenga. Si conclude 1 a 1 il match tra Albenga e Asti. In questa giornata uggiosa, la squadra di Sesia non è riuscita a replicare il punteggio dell’andata, terminato 2 a 1. Due, invece, i pali che hanno negato la gioia del doppio vantaggio nel primo tempo, seconda frazione di stallo per ambo le squadre complice probabilmente anche la vicinanza tra la partita di sabato e quella di oggi.

Infatti, se il primo tempo si è giocato a ritmi abbastanza sostenuti, la stanchezza con cui si gioca il turno infrasettimanale potrebbe aver giocato una brutta carta durante il secondo tempo: “Nella seconda frazione si sono abbassati i ritmi, l’Albenga ha mantenuto il possesso ma non ci sono state più occasioni. Il primo tempo l’Asti ha giocato molto bene, andando in vantaggio e sfiorando per ben due volte il doppio vantaggio con i due pali, seppur uno fortuitamente. In altre due situazioni potevamo incidere, ma paghiamo la disattenzione su un calcio da fermo, va bene così”.

Dopo il vantaggio biancorosso, si potevano aprire scenari favorevoli per gli ospiti: “Per caratteristiche l’Albenga poteva metterci in difficoltà sia su palla inattive che per l’inserimento delle mezzale. Il loro gol ci ha tagliato le gambe in un momento ottimo per noi, ma con i se e con i ma non si può fare nulla, peccato”.

Una squadra comunque molto tenace, compatta soprattutto in difesa che solamente in un paio di occasioni ha regalato campo agli avversari, ma anche in attacco si sono viste idee e giocate in profondità, fermate anche qua da un’ottima difesa avversaria: “Nel secondo tempo non siamo stati molto incesivi come nel primo, non abbiamo trovato la brillantezza giusta per arrivare davanti alla porta. Il rammarico arriva più per il primo tempo, ma questo è un punto guadagnato in un campo difficile, va bene così”.

Padovan, giocatore d’esperienza che in questa sessione di mercato è passato dal Vado all’Asti, ha sbloccato la partita. C’è la convinzione che questo giocatore potrà risolverne molte altre: “E’ un giocatore con qualità e sono contento per lui che sia riuscito a sbloccare la partita. Per noi è importante che abbia segnato, ci serviranno i suoi gol nel girone di ritorno“.