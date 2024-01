Serie D: il Vado non ingrana, rimontato dalla Fezzanese (2-1)

Fezzanese-Vado 2-1 (51′ Mariotti, 74′ Baudi – 42′ “Rig” Lo Bosco)

Sarzana. Nella vemtitressima giornata del campionato interregionale di Serie D – disputato in anticipo al sabato – il Vado scivola 2 a 1 nella trasferta spezzina contro la Fezzanese.

Per il rossoblu si tratta del secondo k.o. di fila fuori casa, dopo la battuta d’arresto in casa dell’RG Ticino (1-0). Per la squadra del presidente Tarabotto una sola vittoria, contro il Chieri (4-1), nelle ultime sei uscite.

In trasferta, seppur con risultati deludenti, il Vado non aveva mai incassato 2 reti.

Lo ha fatto quest’oggi allo stadio comuanel di Sarzana. In na partita in cui gli uomini di mister Cottafava hanno fornito una prestazione non positiva, scendendo in campo senza il giusto piglio.

Cionostante i vadesi erano passati in vantaggio sul finire della prima frazione, grazie a un calcio di rigore trasformato dal solito Lo Bosco.

Al tramonto del primo tempo si segnala rigore fallito dalla Fezzanese, che nella ripresa rimonta il parziale con le reti messe a segno da Mariotti e dell’ex Baudi.

Il Vado rimane pertanto a 35 punti in classifica, scivolando al 9° posto. A – 18 lunghezze dall’ormai irraggiungibile (almeno sul campo) Alcione Milano. Un campionato, in rapporto al valore della rosa, che appare sempre più anonimo.

Fezzanese: Angeletti, Del Bello, Gabelli, Salimi, Sonteremo, Nicolini, Giampieri, Bruccini, Mariotti, Baudi, Fiori

A disp.: Salvalaggio, Banti, Guelfi, Stradini, Beccarelli, Branco, Scieuzo, Lunghi, Cecchetti. All. Rolla

Vado: Fresia, Cannistrà, Capra, Dodaro, Lo Bosco, Merkaj, Opoku, , Casazza, Ferreri, Peretti, Valagussa

A disp.: Romano, Cenci, Donaggio, Manes, Fatnassi, Calcagno, Spanu, Pera. All. Cottafava