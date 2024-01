Serie D. L’Albenga coglie uno dei (pochi) punti che mancano alla salvezza ma continua a frenare

ALBENGA 0 VS CHIERI 0

93’ Termina qua il match, pareggio a reti bianche tra Albenga e Chieri.

91’ Cambio per l’Albenga: fuori Diagne per Moscatelli.

90’ Concessi 3 minuti di recupero.

88’ Ammonito Diagne per un fallo cattivo a centrocampo.

84’ Che occasione sprecata da Diop! Prima scarta Venneri e poi da pochi passi con il portiere già battuto calcia fuori. Brivido per il Chieri.

80’ Ennesimo tiro dell’Albenga alto sopra la traversa. Oggi i giocatori dell’Albenga hanno sprecato un sacco di occasioni buone per trovare la rete.

78’ Ci prova Birzó dalla distanza, pallone che si impenna sopra la traversa.

72’ Ammonito Birzó per un fallo, causato nel tentativo di tenere in campo il pallone.

68’ Super occasione per il Chieri! Si calcio d’angolo, Bisazza non riesce a raccogliere il pallone e Noia da pochi passi si divora il gol a porta quasi vuota.

64’ Cambio per l’Albenga: dentro Birzó al posto di La Vecchia. Cambi anche per il Chieri: fuori Milosevic e Caterino per Bacchin e Bono

62’ Occasione d’oro per il Chieri. Milosevic trova lo spazio e corre in profondità senza però riuscire a servire Diop. Bisazza ci mette una pezza e ottiene anche la rimessa a suo favore.

61’ Venneri prova la conclusione su punizione, gran botta spedita dalla trequarti che taglia tutta l’area e finisce sopra la traversa.

56’ Ancora Tesio che prende coraggio e subentra in area dopo l’azione personale. Palla rasoterra facile per Faccioli.

55’ Di Stefano tenta il colpo a giro, palla poco alta sopra al sette.

53’ Tesio dal limite dell’area prova la conclusione, molto alta sopra la porta.

50’ Ancora doppia occasione per il Chieri. Bisazza devia con il piede la prima conclusione di Milosevic, seconda occasione sempre per il numero 19, ma il tiro è di facile interpretazione e Bisazza blocca con sicurezza.

49’ Prima occasione del secondo tempo per il Chieti. Palla che passa per Diop che da pochi passi spara alto e grazia Bisazza.

45’ Si riprende, pallone per il Chieri. Subito un cambio per ambo le squadre. Per l’Albenga dentro il giovanissimo Destito per Vari. Nelle trafile ospiti, dentro Capra per Croce.

Secondo tempo

47’ Termina qua il primo tempo, ancora reti inviolate.

46’ Conclusione potente di Di Stefano, il portiere ospite non riesce a bloccare e devia in angolo.

45’ Concessi due minuti di recupero.

39’ Brutto fallo ai danni di Diagne a centrocampo, caduta rovinosa a terra. Niente ammonizione per l’arbitro, scontro falloso ma non da giallo.

36’ Diagne prova il colpo di testa su calcio d’angolo, pallone a lato di poco.

34’ Ammonito Vari per proteste nei confronti del direttore di gara.

33’ Giocata da vero mago di La Vecchia, passaggio a Diagne che corre fino in fondo e cerca il tiro/cross. Il portiere ospita blocca con decisione.

28’ Punizione per il Chieri sulla trequarti, occasione per gli ospiti. Palla in mezzo molto pericolosa, Bisazza si esalta e blocca il pallone. Gioco però fermo, il portiere ha subito un colpo al viso.

26’ Squadre con poche idee, partita giocata a centrocampo e con solamente un tiro in porta da parte dell’Albenga.

22’ Mukaj prova a mettere dentro un cross, Jebbar non ci arriva per un soffio e palla sul fondo.

17’ Venneri prova il cross da posizione molto defilata, pallone oltre la porta.

15’ Punizione da una mattonella interessante per i bianconeri. Sulla spizzata derivata dalla spizzata del cross, arriva Diagne che prova a concludere. Botta che centra la porta ma troppo centrale, Faccioli blocca.

13’ Ammonizione per Dumani dopo il terzo fallo ai danni di Nesci.

12’ Tesio raccoglie un pallone sporco e pensa prima a chiudere l’azione piuttosto che perdere il pallone provando la conclusione, pallone alto sopra la porta.

10’ Inizia a prendere campo anche il Chieri, tripla conclusione del numero 19 ospite, ogni conclusione è stata respinta in modo eccezionale dalla difesa ingauna. Sul cross finale, Bisazza raccoglie la sfera.

4’ Venneri di testa per poco non deposita il cross in rete. Albenga vicina al vantaggio.

3’ L’Albenga sembra essere in piena forma partita, subito calcio d’angolo.

1’ Si comincia palla per l’Albenga. Possesso subito perso, rimessa laterale per il Chieri.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali, la partita sta per iniziare:

Albenga: 1 Bisazza, 5 Mukaj, 17 La Vecchia,18 Vari, 20 Jebbar, 23 Venneri, 24 Di Stefano, 28 Tesio, 48 Berretta, 55 Nesci, 74 Diagne. A disposizione di mister Aiello ci sono: 81 Pusceddu, 2 Vasiunin, 8 Castiglione, 11 Destito, 14 Moscatelli, Martucci, 21 Massoni, 29 Birzò, 31 Destito.

Chieri: 1 Faccioli, 5 Jaures, 6 Da Silva, 7 Catarino, 8 Noia, 9 Diop, 14 Mammarella, 19 Milosevic, 20 Dumani, 22 Croce, 23 Zenuni. A disposizione di mister Nisticò ci sono: 12 Pedone, 2 Capra, 4 Balan, 10 Vono, 11 Bacchin, 13 Massaro, 16 Sussetto, 25 Ciociola, 26 Bellocchio.

Arbitro dell’incontro il signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini, coadiuvato da Filippo Todaro della sezione di Finale Emilia e Beatrice Toschi della sezione di Imola.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per la webcronaca LIVE, minuto per minuto, di Albenga vs Chieri. Gli ingauni tornano al Riva dopo la prima sconfitta del 2024 e la prima da quando siede Aiello in panchina, finita la streak di risultati utili consecutivi che perdurava dai tempi di Fossati. Oggi però, davanti ai bianconeri, si presenta una ghiotta possibilità di ottenere bottino pieno. Contro il Chieri la squadra albenganese aveva ottenuto molto facilmente i 3 punti, vincendo per ben 5 a 0 in trasferta, oggi potrebbe replicare quantomeno la vittoria per cercare di risollevarsi in classifica. Dall’altra parte il Chieri potrebbe provare a fare lo sgambetto all’Albenga cercando di cogliere l’attimo negativo della squadra di Aiello, cercando di ritrovare la vittoria in trasferta che non arriva dal 1 novembre 2023, 1 a 0 contro la Lavagnese. Per di più, per la squadra di Nisticò, tre punti oggi vorrebbe dire un passo importante in avanti per la lotta salvezza.