Serie D, Albenga. Punta spagnola per gli ingauni: firma Escobedo

Albenga. Il sodalizio ingauno ha da poco annunciato un’operazione di mercato in chiave offensiva. Dalla Spagna arriva Miguel Ángel Escobedo, attaccante classe 1998.

Escobedo ha militato in squadre iberiche come Navarro, Velez, River Ebro ed altre. Poi una parentesi di tre mesi all’Ugento, in Eccellenza pugliese, e ora è arrivata la chiamata in Serie D con l’Albenga.

Per la gara casalinga di domani contro l’Asti, tuttavia, non dovrebbe essere a disposizione a causa delle tempistiche per il trasferimento dall’estero. Si attende comunque di scoprirlo dall’elenco dei convocati, ma i bianconeri hanno trovato un altro attaccante per la seconda parte di stagione.