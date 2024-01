Serie D, Albenga. La società su presunti investitori: “Interessi reali ma nessuno ha presentato offerte e noi non le abbiamo formulate”

Per quanto riguarda le notizie di carta stampata apparse in merito ad una manifestazione di interesse fatta pervenire alla società e che avrebbe dato luogo ad una trattativa a conclusione della quale si starebbe limando la distanza tra domanda e offerta, la società precisa quanto segue.

Risponde al vero che l’US Albenga susciti l’interesse di potenziali investitori, ma allo stato attuale la società non ha ricevuto alcuna offerta e, tanto meno, ha formulato richieste.

Tutti gli sforzi sono, ad oggi, concentrati nel fare quanto è necessario per portare a termine la stagione conseguendo gli obiettivi che erano stati fissati ed, in particolare, la valorizzazione dei giovani in rosa.