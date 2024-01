Serie D, Albenga. Il saluto di Francesco Cocito: “Grazie ingauni, vado via ma non è successo niente”

Albenga. Da qualche giorno è ormai nota la separazione tra la società ingauna e Francesco Cocito.

Il direttore sportivo smentisce che ci siano state divergenze con i vertici societari: “Mi sono dimesso per motivi personali senza nessuna remora. Nelle ultime settimane non è successo niente e la separazione con Ferrante non ha inciso nella decisione. Abbiamo lavorato insieme ma svolgevamo due ruoli diversi. Così come l’assegnazione di direttore dell’area tecnica a Virdis, con il quale ho un buon rapporto”.

“È stata una vera cavalcata“. Il ricordo della vittoria del campionato di Eccellenza è ancora vivo nella mente di Cocito. Così come il piacere di aver giocato partite importanti in Serie D.

“Ho fatto il mio in questo 2023. Da giocatore ero stato uno dei primi a tornare ad Albenga per salvare la squadra. Io per questa piazza ci sono sempre e mi fa piacere ricevere tutti questi attestati di stima. Sono una persona che mette prima l’educazione e poi il lavoro. Un grazie a tutti quanti gli ingauni” conclude l’ormai ex ds bianconero.