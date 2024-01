Serie D, Albenga. Il ritorno dell’ingauno Nicolò Alfano: “Motivo di grande orgoglio”

Albenga. Tra i diversi addii dell’ultima settimana, all’Annibale Riva si vedrà in bianconero un giocatore che, dopo un lungo stop, è pronto a rimettersi in gioco nella squadra del suo paese.

Nicolò Alfano, che al Pietra Ligure ha svolto la sua miglior stagione a livello realizzativo (18 gol e 12 assist) e di prestazioni, sta provando delle emozioni forti in questi giorni di ufficialità. Era da tempo che si stava allenando con il gruppo, ma ora che può giocare fa sicuramente un altro effetto nella testa di un ragazzo di Albenga. Un ritorno per lui che era già stato bianconero nella stagione 2018/2019. Il padre, l’attaccante Pino Alfano, è uno dei beniamini della piazza. Un legame, quindi, molto forte con l’ambiente ingauno.

“Non voglio lasciarmi scappare sicuramente un’opportunità del genere – dichiara il classe 1998 -. Sicuramente un motivo di grande orgoglio per me vestire la maglia della mia città. Mi spinge a dare ancora quel qualcosina in piú. Mi fa ancora più piacere farlo in Serie D, una categoria che ormai qui ad Albenga non si disputava appunto dagli anni in cui ci giocava mio papà”.

Il periodo dell’infortunio (lesione al tendine d’Achille) è stato molto difficile. Ma la grande perseveranza messa da Alfano è stata la chiave per riprendersi: “Mi è capitato già diverse volte di trovarmi in una situazione simile e l’unica cosa che non ho mai fatto e abbattermi. Ho rialzato subito la testa e affrontato il tutto con ancora più fame e determinazione. Chi mi conosce sa, dopo tutti gli allenamenti tra campo e palestra in solitaria, quanto desideravo questo momento“.

Primi giorni di lavoro con mister Aiello: “Dobbiamo ancora imparare a conoscerlo e dovremmo essere bravi a capire sin da subito quelle che sono le sue idee. Il gruppo è molto giovane. Lo era già prima, ora con le diverse partenze lo è ancora di più. Ma questo non ci deve spaventare“.

“Sarò felice se avrò contribuito in un ruolo importante e avrò portato l’Albenga nelle posizioni che merita di stare e ovviamente se raggiungerò gli obiettivi che mi son prefissato. Quali? Spero di ripetere in parte i numeri fatti a Pietra” conclude Alfano.