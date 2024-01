Serie D, Albenga. Facchetti, possibile ritorno all’Albinoleffe

Albenga. Un’indiscrezione che sembrerebbe essere più una vera realtà. Lorenzo Facchetti, primo portiere bianconero e miglior portiere del girone d’andata di Serie D girone “A” sembra che stia per terminare la propria parentesi nelle trafile dell’Albenga. Il frutto di questa separazione sembra nascere dalle ultime panchine raccolte dopo il cambio di panchina.

Un ritorno a casa vorrebbe dire un altro probabile prestito in un’altra squadra di Serie D che garantirebbe il posto da titolare fisso al classe 2004. Giocatore dall’enorme talento, che ben aveva figurato per tutto l’arco di questa splendida annata sportiva per tutto il collettivo ingauno, rendendosi fin da subito decisivo con uscite sicure palla a terra e con anche un paio di rigori neutralizzati. Una carriera appena iniziata nel calcio dei grandi che sicuramente potrà solo che decollare visto il suo recente andamento ma che, probabilmente, vedrà il numero 22 bianconero con un altro stemma cucito sulla divisa.

Si aspetta solamente l’ufficialità da parte dei due club, ma la decisione sembra sia già stata presa.